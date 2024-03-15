Ракетный удар по Одессе: десятки погибших и раненых. ВИДЕО

В Одессе число погибших в результату ракетных ударов в пятницу увеличилось до 20. Ранее сообщалась о 16 погибших, среди которых фельдшер и сотрудник Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Украины. Число раненых, по последним, данным превысило 70.

В Одессе 16 марта будет объявлен траур – уже во второй раз за последний месяц.

Утверждается, что российские военные нанесли повторный удар по тому же месту через некоторое время после первого удара утром в пятницу, когда на место приехали сотрудники оперативных служб и спасатели.

По какому именно объекту наносились удары, не сообщается. Украинские власти сообщают о пострадавших жилых домах и промышленных предприятиях. Российские провоенные блогеры утверждают, что речь шла о расположении украинских военных. Комментариев российского Минобороны пока не было.

Предположительно, удары были нанесены баллистическими ракетами.