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Ракетный удар по Одессе: десятки погибших и раненых. ВИДЕО

Разрушения в Одессе после атаки дрона (архивное фото)
Разрушения в Одессе после атаки дрона (архивное фото)

В Одессе число погибших в результату ракетных ударов в пятницу увеличилось до 20. Ранее сообщалась о 16 погибших, среди которых фельдшер и сотрудник Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Украины. Число раненых, по последним, данным превысило 70.

В Одессе 16 марта будет объявлен траур – уже во второй раз за последний месяц.

Утверждается, что российские военные нанесли повторный удар по тому же месту через некоторое время после первого удара утром в пятницу, когда на место приехали сотрудники оперативных служб и спасатели.

По какому именно объекту наносились удары, не сообщается. Украинские власти сообщают о пострадавших жилых домах и промышленных предприятиях. Российские провоенные блогеры утверждают, что речь шла о расположении украинских военных. Комментариев российского Минобороны пока не было.

Предположительно, удары были нанесены баллистическими ракетами.

  • В подконтрольном России Донецке, по утверждениям назначенного Россией главы местной администрации Дениса Пушилина и провоенных блогеров, в результате обстрела в пятницу погибли трое детей. Утверждается, что снаряд попал в частный жилой дом. О подробностях не сообщается.

Под ударом нефтезаводы в России
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Под ударом нефтезаводы в России

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Под ударом нефтезаводы в России

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