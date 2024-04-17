Ракетный удар по центру Чернигова. Сообщается о десяти погибших

Российские военные утром в среду нанесли ракетный удар по Чернигову, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили местные власти. По данным главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, три ракеты были выпущены "почти по центру Чернигова".

Фотографии последствий удара опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что по последним данным число погибших достигло десяти, раненых - двадцати. Оно может возрасти, поисково-спасательная операция продолжается.

В украинских телеграм-каналах появилось видео, как утверждается, последствиий удара - на нём видно повреждённый многоэтажный дом.

Также опубликовано видео удара, на котором видно, что он пришёлся по центральной части города

Под удар, по словам исполняющего обязанности мэра города Александра Ломако, попали объекты социальной инфраструктуры. В частности, на фотографиях видно пострадавшее здание больницы. Российские военные удар пока не комментировали.

Город Чернигов расположен на севере Украины, вдали от линии фронта. Российские военные в ходе наступления в феврале-марте 2022 года не смогли его взять, а затем отошли от города. С тех пор он несколько раз становился целью ракетных ударов.