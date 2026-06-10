Ракеты атаковали завод"ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах

Столица российской Республики Чувашия Чебоксары подверглась утром 10 июня ракетному удару. Мониторинговые каналы опубликовали видео, на которых видны попадания ракет и последствия.

Telegram-канал "Сердитая Чувашия" отметил, что сегодня утром в Чебоксарах "произошло как минимум два прилёта на фоне объявленной ракетной опасности".

"Первый взрыв жители города услышали около 05:44, второй — примерно в 06:22. После ударов в разных районах города ощущалась ударная волна, наблюдалось задымление", — уточнялось в канале.

Глава Чебоксар Станислав Трофимов обратился к жителям с просьбой "воздержаться от привода детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения".

Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что в Чебоксарах горит завод "ВНИИР-Прогресс". Это подтверждает анализ Astra. По данным издания, предположительно, "существенно" разрушено административное здание предприятия. Ранее завод атаковали несколько раз, последний раз – в ночь на 5 мая.

Telegram-каналы Exilenova+ и Insider UA утверждают, что удар по Чебоксарам был нанесён украинскими ракетами "Фламинго".



"ВНИИР-Прогресс" входит в объединение "АБС Электро" и выпускает радиоэлектронную продукцию, в том числе для российской армии: антенны "Комета", защищающие дроны "Герань" от средств радиоэлектронной борьбы, а также приемники спутникового сигнала для ракет "Калибр" и "Искандер". В Генштабе ВСУ ранее отмечали, что предприятие производит компоненты для спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

Три человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. "Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", — уточнил Николаев.

В Самаре, по данным Astra и других телеграм-каналов, горит Куйбышевский НПЗ. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Поволжья, входит в Самарскую группу предприятий "Роснефти".

Во Владимирской области в Камешковском и Александровском округах в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах, сообщил губернатор Александр Авдеев. Exilenova+ и Supernova+ пишут, что атакована нефтеперекачивающая станция "Второво" (находится в Камешковском районе) – часть инфраструктуры "Транснефти".

В Ростовской области атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания дрона. Жители частных домов и подопечные дома престарелых эвакуированы. Другие подробности не приводятся.

Всего Минобороны России отчиталось о 326 сбитых за ночь беспилотниках.