"Ракеты - материальное признание провала". Чешский министр Мацинка - о российской агрессии в Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины. США воздержались
Владимир Путин и СВР России говорят о желании Франции и Великобритании тайно передать Украине ядерный заряд. Париж и Лондон называют эти заявления «враньем»
Министр обороны Украины Михаил Федоров хочет, чтобы потери России составляли не менее 200 человек за захваченный квадратный километр
Демографический ущерб России в результате 4 лет войны
Послание Дональда Трампа Конгрессу «О положении союза» и ответ на него демократов
Семидесятилетие доклада Никиты Хрущева на XX съезде КПСС