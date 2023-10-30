Ракеты шаговой доступности. Почему на Собянина заявили в ФСБ

Независимый депутат Московской городской думы Евгений Ступин обратился в ФСБ с просьбой проверить мэра Москвы Сергея Собянина на предмет разглашения государственной тайны. Ранее столичный градоначальник открыл военный завод в полукилометре от жилых кварталов, о чем публично и сообщил. Там могут производить ракетные комплексы и беспилотники. Для этого вырубают местный лесопарк.

ПВО и беспилотники

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу открыли производственные площади для завода концерна "Алмаз-Антей", собирающего ракетные комплексы. Они находятся в Некрасовке, на востоке Москвы.

Заказчиком строительства производственного комплекса является столичная мэрия

По данным сайта мэрии Москвы, помещение занимает 93 тысячи квадратных метров. Строил его концерн "Крост", тесно сотрудничающий с Собяниным. Помещение было сдано за восемь с половиной месяцев, "что в четыре-пять раз быстрее, чем при организации строительства по стандартному проекту". Заказчиком строительства производственного комплекса является столичная мэрия, завозить оборудование и организовывать производство будет "Алмаз-Антей" за счет федерального бюджета.

Сергей Шойгу отметил особую важность систем противовоздушной обороны, которую планируют производить на новом заводе.

"Это система, которая сегодня показывает себя не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, которая востребована в первую очередь, конечно, вооруженными силами в зоне специальной военной операции (название, используемое российскими властями для обозначения войны в Украине. – РС), которая защищает небо и Москвы, и других городов, и многих-многих критически важных для экономики нашей страны объектов", – сайт московской мэрии цитирует министра обороны России.

Распространяя информацию об этом заводе, по мнению депутата Евгения Ступина, представляющего Некрасовку, московская мэрия подвергает опасности местных жителей.

– Видимо, Собянин таким образом отчитывается, что работает на оборону. Но уже в украинских каналах говорят об открытии завода в Некрасовке. По сути, это военная цель ВСУ, в 500 метрах от жилых домов, – рассказывает Ступин Радио Свобода.

Он отмечает, что украинские беспилотники долетали в том числе до Кремля. В случае с Некрасовкой они могут атаковать завод, расположенный рядом с плотной многоэтажной застройкой.

Рядом с будущим производителем систем ПВО построили крупный центр по производству беспилотников: по крайней мере по официальной версии, для гражданских нужд. Его в апреле Сергей Собянин посещал вместе с Владимиром Путиным. Тогда президент РФ не исключил вложений в производство беспилотников в Некрасовке до 1 триллиона рублей.

Новый район

Некрасовка – район Москвы, расположенный за кольцевой автодорогой (МКАД). С середины 2010-х годов в Некрасовке начался стремительный рост населения: с 36 тысяч до 108. Это связано с многоэтажной жилой застройкой. В Некрасовке дают квартиры в том числе людям, переселенным по программе реновации.

В индустриальном парке мэрия обещает создать 20 тысяч рабочих мест

В район подвели метро и начали открывать производства. Они сконцентрированы в индустриальном парке "Руднево": там же будут собирать системы ПВО и беспилотники. "Руднево" считается особой экономической зоной: она ориентирована на высокотехнологические предприятия, для них снижены налоги. В индустриальном парке мэрия обещает создать 20 тысяч рабочих мест.

Но "Руднево" строят за счет прилегающих к Некрасовке лесопарковых зон. Поэтому существует инициативная группа жителей, выступающих против вырубки леса ради развития “Руднево”.

– Застраивают единственный уголок в районе, где есть настоящий лес, березы. Единственное место, где можно отдохнуть от города, – говорит в разговоре с Радио Свобода житель Некрасовки Кирилл.

По словам Евгения Ступина, на их акции протеста собиралось по 300-400 человек, недавно жители организовали прорыв на стройку, сломав забор.

– В Москве хватает работы, а чистый воздух действительно нужен. А тут и чистый воздух забирают, и опасности добавляют, – говорит Ступин.

Жители инициировали судебные тяжбы, уже дойдя до Верховного суда

Представитель инициативной группы рассказал Радио Свобода, что сначала ради "Руднево" вырубили санитарно-защитную зону вокруг местного мусоросжигательного завода. Теперь начали рубить ещё десятки гектаров в лесопарке "Косинский". Так как у парка особо охраняемый статус, мэрия уничтожает его, якобы "уточняя границы". "Косинский", по сути, уничтожается как единое пространство.

– На территории Восточного округа были набраны куски, по-другому это не назвать, которые назвали "природно-историческим парком Косинский". Они фрагментированно находятся вдоль МКАДа. 13 различных земельных участков, никак между собой не связанных, – так, по словам активиста, мэрия оправдывает уничтожение десятков гектаров леса в настоящем лесопарке.

Жители инициировали судебные тяжбы, уже дойдя до Верховного суда России, а затем планируют идти в Конституционный. Также жители готовят уличные акции протеста, но сильно сомневаются, что им их согласуют.

Радио Свобода направило вопросы в пресс-службу префектуры Восточного административного округа Москвы о том, какие меры принимаются для защиты военного производства от атак дронов, а также о дальнейших планах по вырубке леса. На момент публикации текста ответы получены не были.