Рамзан Кадыров назвал "вбросом" сообщения о ДТП с участием сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "откуда-то взявшимся вбросом" сообщения об автомобильной аварии, в которую попал в Грозном его сын Адам. Об этом глава Чечни заявил на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым, видео опубликовано в телеграм-канале Кадырова.

"С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. В стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит", — добавил Кадыров. По его словам, "вброс" об аварии его сына стал "номером один в мировых новостях". Прямо Рамзан Кадыров не сказал, что аварии не было.

В тексте, сопровождающем видеоролик о встрече с прокурором, подчёркивается "актуальность борьбы с фейками" которую руководитель республики пообещал усилить. По словам Кадырова, "недостоверная информация, касающаяся нашей республики, всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере".

Это первый комментарий властей Чечни в связи с сообщениями об аварии, в которую попал 18-летний Адам Кадыров, занимающий ряд высоких должностей в республике. Достоверной информации о состоянии здоровья Адама Кадырова и о том, где он находится сейчас, нет. Руководство и государственные СМИ Чечни, как пишет Кавказ.Реалии, выдают архивные записи с сыном главы республики за свежие. Недавно в его инстаграме в частнтсти опубликовали видео с лезгинкой и стрельбой.