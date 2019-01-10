Рамзан Кадыров такая же жертва двух несправедливых войн, как и многие сотни тысяч чеченцев, заявил в интервью "Кавказ.Реалиям" премьер-министр правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев. Политик убежден: за травлей Кадырова в российских медиа стоят военные, недовольные тем, что он защищает свой народ.

О благодарности Кадырову

– ​Ахмед, со дня штурма Грозного прошло 24 года. Российские лидеры общественного мнения публикуют проникновенные посты о погибших федералах и почти не вспоминают о чеченцах. Почему?

– В отношении Чечни у блогеров и оппозиции (системной и несистемной) наблюдается редкое единодушие: чеченцы должны быть покорены или уничтожены, они чужаки!

Силовики, политики и правозащитники сходятся в том, что Чечня сегодня неподконтрольна России. И их основная задача – вернуть Чечню под контроль.

–​ Формально Россия победила, не так ли? Чечню удержали в составе РФ.

– Военные и сотрудники спецслужб уверены, что у них украли победу. Победа для них заключается в возможности делать на этой территории все, что заблагорассудится. Но им мешают "кадыровцы", которые договорились с Путиным. Договор прост: лояльность в обмен на Чечню. Путин отдал им Чечню как вотчину.

Разумеется, такое положение не устраивает российских силовиков, которые рассчитывали, что Чечню отдадут им, но Путин сделал ставку на самих чеченцев.

–​ То есть Кадыров защитил чеченцев от беспредела российских силовых структур?

– В Чечне очень много людей, которые признательны Кадырову. Они считают, что сегодняшние правители Чечни защитили их от российской военщины, которая бесчинствовала в республике с 2000-го по 2010-й.

–​ Как бы то ни было, русский в Чечне чувствует себя в большей безопасности, чем чеченец. Вероятность преследования этнически русского или якутского правозащитника в ЧР ниже, чем, например, Оюба Титиева. Кадыров видит в чеченцах угрозу для своего режима?

– Не думаю. Открытого оппозиционного движения против действующего режима в Чечне не наблюдается: ни со стороны чеченцев, ни со стороны российских правозащитников. Я не рассматриваю кадыровский режим в отрыве от действующего режима в России.

Кадыровская Чечня – это детище Путина, его политическая платформа. В свою бытность Путин не допустит там перемен. Кадыров – механизм, который реализовывает политику Путина на Северном Кавказе. Пока политика России на Северном Кавказе не поменяется, ни правозащитники, ни общественные деятели не смогут добиться там каких-либо изменений.

–​ Кого винит местное население в происходящем – Кремль или Кадырова?

– Все свои проблемы они рассматривают в контексте того, что этот режим установила Москва. Местную власть воспринимают сугубо как исполнителей политической воли российского руководства.

О генералах, которые пьют за третью чеченскую

–​ Вернемся к тезису о проигранной войне (об этом же в интервью "Кавказ.Реалиям" говорил журналист Олег Кашин). Как российский генералитет, по-вашему, будет разбираться с нерешенной чеченской проблемой?

– По нашей информации, российские генералы на своих застольях первый бокал поднимают за третью чеченскую военную кампанию. Пока конструкция держится на Кадырове, которому покровительствует Путин.

Военные и эфэсбэшники поддерживают Путина во всем, кроме чеченского вопроса. Они, повторюсь, недовольны тем, что Путин отдал республику Кадырову.

–​ Что им даст еще одна война? В России сегодня популярна точка зрения, которую опасно озвучивать из-за статьи о сепаратизме. Люди, скажем, тяготятся соседством с чеченцами, подчеркивая, что "мы ментально разные".

– Здесь я, пожалуй, соглашусь с вами. Да, мы действительно разные. Чеченцы – народ с древнейшими демократическими устоями. До того как Россия начала экспансию на Кавказ, в Чечне существовали демократические институты, основанные на принципе равенства всех перед законом.

Палата лордов Англии, например, является аналогом чеченского института управления Мехк-Кхел. А что представляла из себя крепостническая Россия, мы знаем! Отсюда многовековое противостояние России и Чечни. Так было, так есть и так будет, пока Россия не признает независимость Чечни.

Для российских военных же Чечня – это трамплин (с царских времен). Все именитые генералы сделали свою карьеру в Чечне. Взять хотя бы две последние кампании.

Поэтому молодые российские военные ждут своего часа. Проявить себя в других местах они не могут – в Сирии и в Украине им дали по рукам. Маленькая и беззащитная Чечня для них самая удобная площадка.

Ожидание этого часа наблюдается не только в руководстве России, но и в российском обществе, подогреваемом античеченской истерией в СМИ. Кадырова сегодня делают козлом отпущения. Все издания пишут о Чечне, закрывая глаза на коррупцию и злоупотребления в других регионах!

Простой пример: прицепились к резиденции Кадырова, уборка которой обошлась в 51 миллион рублей. Но никто почему-то не стал считать, сколько денег уходит на содержание Кремля и других административных зданий в России. Содержание административного здания – это норма, в бюджете заложены средства. Это не коррупция!

–​ Правильно ли я вас понимаю: антикадыровские публикации инспирированы военными, жаждущими реванша?

– Для начала первой войны заговорили о чеченском авизо. Все беды россиян – нищету и разруху – списывали на чеченцев, которые якобы крадут их деньги.

Российские СМИ писали также о несуществующей чеченской мафии, которая тормозит развитие экономики. Сегодня доподлинно известно: все, кого называли авторитетами чеченской мафии, сотрудничали со спецслужбами. Тот же "мафиози" Руслан Атлангериев являлся нештатным агентом КГБ (впоследствии ФСБ). И таких примеров я могу привести сотни.

Перед второй кампанией в Чечню заслали людей, пропагандирующих ваххабитскую идеологию. Российские спецслужбы стали похищать людей. Вспомните исчезновение трех журналистов ОРТ, до сих пор никто не знает имен преступников. Чечня – республика маленькая, рано или поздно там все вскрывается. Но не здесь.

Громкое убийство англичан и новозеландца с отрезанием голов – это от начала и до конца операция российских спецслужб. Все, что происходило в России, списывалось на Чечню как на рассадник похитителей.

Сегодня Кадыров превратился в чеченское авизо – он якобы ворует деньги у россиян. Российские спецслужбы готовят почву для начала военных действий. Этого, повторюсь, не произойдет при Путине, но Путин не вечен. А генералитет и спецслужбы вечны.

–​ Кадыров как будто сам подыгрывает недругам – угрожает оппонентам ("кто не понял, тот поймет"), преподносит умопомрачительные подарки знаменитостям, содержит зоопарк и всячески сорит деньгами.

– Фонд Навального пачками выпускает расследования о друзьях Путина (и факты приводятся шокирующие), такие масштабы хищений Кадырову даже не снились! Однако о них почти никто не пишет, за исключением интернет-ресурсов и блогеров.

Многие вещи Кадыров делает от непонимания. Сказывается возраст и отсутствие нормального образования. Если быть до конца объективным, он такая же жертва этих несправедливых войн, как и многие сотни тысяч чеченцев. Убийство неудобного и неуправляемого Ахмата Кадырова и последующее назначение на его место Рамзана – высшая форма цинизма.

Об этнических чистках

–​ Рамзан – это гарантированный хайп, то бишь клики и цитируемость. Его обсуждают в разы активнее, чем, например, главу "Роснефти" Игоря Сечина.

– Потому что он чужак. Мы, чеченцы, своими для России и российского общества никогда не будем. Вспомните того же Руслана Хасбулатова, председателя Верховного Совета. Его осудили вместе с Александром Руцким. Руцкой впоследствии стал губернатором, а чеченца Хасбулатова даже в Госдуму не пустили.

То же самое происходит сегодня с Кадыровым. Сохраняется великодержавный российский шовинизм, к кавказцам относятся как к туземцам. Обывателям интереснее посмотреть какой-нибудь ролик с чужаком Кадыровым, чем со своими Сечиным или [Виктором] Золотовым. То, что делают свои, это как бы норма. Россиян раздражает, что Путин, который обещал замочить чеченцев в сортире, позволяет Кадырову неплохо жить.

–​ Тому самому Кадырову, который убивал русских, ответят вам. "На территории Чечни происходили этнические чистки с убийствами нечеченцев", –​ утверждается в блоге фотографа Ильи Варламова.

– Ложь и абсолютнейшая пропаганда! Мы с самого начала выступали за создание независимой комиссии по расследованию этого вопроса [об этнических чистках]. В Чечне никакого геноцида русских не было. Вы знаете, сколько русских, не сумевших обустроиться в России, после первой войны вернулись в Чечню?

Около 50 тысяч русскоязычных были убиты во время штурма Грозного (они жили в основном в городе). Естественно, жертвы военной агрессии России среди русскоязычного населения пытаются обвинить во всем чеченцев.

С ноября 1994 года я вхожу в правительство Чеченской республики и остаюсь руководителем чеченского кабмина. Я отвечаю за сведения, которые озвучил в этом интервью.

Мы готовы сотрудничать с любыми международными органами по преступлениям, совершенным на территории Чеченской республики Ичкерия. К слову, 23 февраля 2018-го нами подан иск в Международный уголовный суд в Гааге.

–​ Вы настаиваете на том, что российские губернаторы воруют не меньше, чем Кадыров, но вам на это возразят – воруют, но не убивают (по крайней мере, открыто).

– Так о Кадырове сегодня отзываются те, для кого он был героем, когда в Чечне творился беспредел и проводились зачистки. Тогда он олицетворял борьбу с чеченцами, так как перешел на сторону федералов. Ему вручали награды и присваивались звания.

Когда же этот этап закончился и Кадыров начал защищать чеченцев (пусть и из своего ближайшего окружения), он стал самым главным врагом российского общества.

Согласно официальным данным, 5 триллионов долларов вывезено из России! В действительности же, думаю, сумма в два раза больше. Семьи российских коррупционеров живут за рубежом, покупают замки и яхты и пр. Однако об этом те, кто критикует Кадырова за уборку его резиденции, молчат. Потому что они, в отличие от чеченца Рамзана, свои, то есть русские.

О правах человека в Чечне

–​ В Чечне права человека нарушаются или это все выдумки тех, кто считает Кадырова чужаком?

– Конечно, нарушаются! Как и по всей России. И пока республика находится под юрисдикцией России, в Чечне будут нарушаться права. Чеченцев же силой затащили в РФ не для того, чтобы облагодетельствовать, а для того, чтобы уничтожить намечающийся островок благополучия. С 91-го по 93-й Чечня, несмотря на экономическую блокаду, уверенно развивалась. В пятницу, субботу и воскресенье со всего юга России автобусы ехали в Чечню за промышленными товарами и продуктами.

–​ Но не обо всех российских регионах ОБСЕ готовит доклад. В документе, в частности, осуждается преследование геев и лесбиянок.

– Эфэсбэшники устроили в Чечне провокацию. Зная, как кавказцы реагируют на нетрадиционных (гомосексуалов. – КР), запустили информацию о том, что в Грозном и в других городах Северного Кавказа пройдут гей-парады.

ООН, ОБСЕ и Совет Европы приняли резолюцию по Чечне. Все международные институты требуют от президента РФ навести там порядок. К тому же призывают Путина российские правозащитники и оппозиционеры. Порядок по-российски мы уже пару раз на себе испытали. Антикадыровская кампания делается для того, чтобы развязать России руки и начать войну в Чечне.

–​ Все же вынуждена уточнить: геев и лесбиянок в Чечне притесняют или нет?

– Не знаю, не проводил расследований. Но могу сказать одно: в ближайшие 100 лет на Северном Кавказе не будет гей-парадов. Зная историю и менталитет кавказцев, уверяю вас: в ближайшие 100 лет это явление [ЛГБТ] не получит там легитимацию.​