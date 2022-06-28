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Рамзану Кадырову вручили орден "За заслуги перед стоматологией"

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени. Решение о присуждении профессиональной награды приняла Стоматологическая ассоциация России.

О получении ордена Кадыров сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Его вручение было приурочено к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.

В ответ Кадыров наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова - главного врача поликлиники Юнуса Умарова.

Кавказ.Реалии писал о наградах, которые получает Кадыров. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства.

У Кадырова также много статусов. Например, он почетный профессор сразу трех учебных заведений – Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета. Ученые степени главы Чечни дают ему право читать лекции в вузах, чем он обещал непременно заняться после окончания своего правления республикой.

  • В прошлом году Кадыров получил орден "Авиценна" за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук.
  • В декабре Кадыров подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" своей 21-летней дочери - начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.
  • В прошлом июле мать Кадырова Аймани отметили региональной наградой, знаком "За отличие в службе ГИБДД I степени".
  • Государственный телеканал "Грозный" наградил Рамзана Кадырова премией в 45 тысяч рублей за видео с попугаем.
  • Всего у Рамзана Кадырова более трёх десятков официальных правительственных наград, в их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы), звезда Героя России.
  • США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.

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