Ранены два американских сотрудника Гуманитарного фонда Газы

В секторе Газа в результате целенаправленного нападения ранены двое американских сотрудников Гуманитарного фонда Газы (GHF), который занимается доставкой и раздачей гуманитарной помощи для жителей сектора.

Согласно сообщению на странице GHF в социальной сети X, это произошло во время раздачи продовольственной помощи на объекте SDS-3 в городе Хан-Юнис. По предварительным данным, нападение было совершено двумя злоумышленниками, которые бросили две гранаты в направлении американцев. Местные сотрудники фонда и гражданские лица не пострадали.

Пострадавшие граждане США получают медицинскую помощь и находятся в стабильном состоянии. Организация выражает благодарность за то, что их жизни вне опасности, и просит общественность держать раненых и их семьи в мыслях и молитвах, отмечается в сообщении GHF.

Фонд неоднократно предупреждал о наличии достоверных угроз со стороны палестинской группировки ХАМАС (признан в США и ЕС террористической организацией), включая прямые планы атак на американский персонал, палестинских сотрудников GHF и гражданских лиц, полагающихся на гуманитарные пункты для получения продовольствия.

Фонд заявляет, что несмотря на акт насилия, GHF "остаётся полностью предан своей миссии — обеспечению жителей Газы безопасной, прямой и масштабной продовольственной помощью". 11 июня фонд сообщил, что по меньшей мере пять его сотрудников-палестинцев погибли и несколько были ранены в результате вооруженного нападения на автобус, который вёз их на работу в районе Хан-Юниса.

Фонд GHF, который занимается поставками и распределением гуманитарной помощи жителям Газы, начал свою деятельность там, не координируясь с международными гуманитарными структурами, что вызвало критику со стороны ООН и других организаций.

Как пишет издание Newsru.co.il, группировки ХАМАС и "Исламский джихад" (тоже признан террористической организацией во многих странах) объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.