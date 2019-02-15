Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
История

В другой жизни. Элегантный Афганистан 1920-х годов

Цветные фотографии начала прошлого века показывают Афганистан совсем в другом свете.
Весна в саду на окраинах Кабула. В 1920-х годах Афганистан был новым независимым государством, только что обретшим фактическую независимость от Британской империи. В течение почти десятилетия после провозглашения независимости страной правил Аманулла-хан, человек светских взглядов, стремившийся развивать Афганистан по примеру западных государств&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
1 Весна в саду на окраинах Кабула. В 1920-х годах Афганистан был новым независимым государством, только что обретшим фактическую независимость от Британской империи. В течение почти десятилетия после провозглашения независимости страной правил Аманулла-хан, человек светских взглядов, стремившийся развивать Афганистан по примеру западных государств      
Пара в шляпках в виде пробковых шлемов перед чайным домиком в предгорьях западного Кабула&nbsp;
2 Пара в шляпках в виде пробковых шлемов перед чайным домиком в предгорьях западного Кабула 
Ювелир за работой во дворе дома в&nbsp;Кабуле. Эти снимки 1928 года были сделаны фотографом Фредериком Гадмером в рамках проекта &quot;Архивы планеты&quot;. У проекта была амбициозная цель заснять мир в цветных фотографиях большого формата&nbsp;
3 Ювелир за работой во дворе дома в Кабуле. Эти снимки 1928 года были сделаны фотографом Фредериком Гадмером в рамках проекта "Архивы планеты". У проекта была амбициозная цель заснять мир в цветных фотографиях большого формата 
Женщина на обочине аллеи с рядами деревьев. Деньги на проект &quot;Архивы планеты&quot; дал французский банкир Альбер Кан, который и послал фотографов в более чем 50 стран мира.&nbsp; Проект длился с 1909 по 1931 годы&nbsp;&nbsp;
4 Женщина на обочине аллеи с рядами деревьев. Деньги на проект "Архивы планеты" дал французский банкир Альбер Кан, который и послал фотографов в более чем 50 стран мира.  Проект длился с 1909 по 1931 годы  

Загрузить еще

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG