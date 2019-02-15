В другой жизни. Элегантный Афганистан 1920-х годов

1 Весна в саду на окраинах Кабула. В 1920-х годах Афганистан был новым независимым государством, только что обретшим фактическую независимость от Британской империи. В течение почти десятилетия после провозглашения независимости страной правил Аманулла-хан, человек светских взглядов, стремившийся развивать Афганистан по примеру западных государств