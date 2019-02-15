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18:05 - 19:00
Археология. Крафтовая революция: как меняется российская пивная культура?
19:00 - 19:05
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19:05 - 20:00
Лицом к событию. Туристы из ГРУ или на Мишкин, Чепига, Сергеев, рассчитайсь!
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История
В другой жизни. Элегантный Афганистан 1920-х годов
4 часа(-ов) назад
Цветные фотографии начала прошлого века показывают Афганистан совсем в другом свете.
1
Весна в саду на окраинах Кабула. В 1920-х годах Афганистан был новым независимым государством, только что обретшим фактическую независимость от Британской империи. В течение почти десятилетия после провозглашения независимости страной правил Аманулла-хан, человек светских взглядов, стремившийся развивать Афганистан по примеру западных государств
2
Пара в шляпках в виде пробковых шлемов перед чайным домиком в предгорьях западного Кабула
3
Ювелир за работой во дворе дома в Кабуле. Эти снимки 1928 года были сделаны фотографом Фредериком Гадмером в рамках проекта
"Архивы планеты"
. У проекта была амбициозная цель заснять мир в цветных фотографиях большого формата
4
Женщина на обочине аллеи с рядами деревьев. Деньги на проект "Архивы планеты" дал французский банкир
Альбер Кан
, который и послал фотографов в более чем 50 стран мира. Проект длился с 1909 по 1931 годы
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В другой жизни. Элегантный Афганистан 1920-х годов
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