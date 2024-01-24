Расходы на закупку иностранных лекарств сократились на ₽65 млрд

За 2023 год федеральные расходы на закупку иностранных лекарственных препаратов сократились в России на 65 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом.

С высокой долей вероятности эти средства были направлены на военные нужды, сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на исследования аналитических компаний Headway Company и DSM Group.

В исследовании Headway говорится, что больше всего от сокращения закупок пострадали пациенты с тяжёлыми заболеваниями – например с раком молочной железы. В январе Минздрав сообщал о дефиците препарата из США "Икземпра", необходимого при этом заболевании. С 2021 по 2023 годы закупки лекарства снизились в 5 раз в денежном выражении и в 17 раз в количестве упаковок.

При этом в Минздраве отрицают сокращение расходов на закупку импортных препаратов в целом. В ведомстве заявляют, что дело обстоит ровно наоборот, и в 2023 году траты на иностранные лекарства выросли более чем на 36 миллиардов рублей.