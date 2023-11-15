Испания переживает один из тяжелейших кризисов в новейшей истории. Протестные акции в испанских городах собирают до миллиона участников. Грозят ли Испании развал и "балканизация", как предостерегают противники премьера Педро Санчеса, обвиняющие его ни больше, ни меньше, как в государственной измене?