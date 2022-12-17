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"Распад России - не трагедия: русские, как и немцы могли бы жить в разных странах" | Грани времени с Мумином Шакировым

"Распад России - не трагедия: русские, как и немцы могли бы жить в разных странах" | Грани времени с Мумином Шакировым
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"Распад России - не трагедия: русские, как и немцы могли бы жить в разных странах" | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Что происходит на фронте и на чьей стороне "Генерал Мороз" • Почему распад России – не трагедия • Коррупция в Европарламенте • Ожидается ли коронация Лионеля Месси в Дохе • 150 физических и юридических лиц попали в девятый пакет санкций • Каково быть творцом в эпоху путинской гомофобии

• Новая операция ВСУ и повторное наступление российской армии на Киев. США готовятся передать Украине системы ПВО "Пэтриот". Вступит ли в войну президент Александр Лукашенко? Что происходит на фронте и на чьей стороне "Генерал Мороз"?

• Почему распад России – не трагедия? Как немцам удается жить и работать в пяти государствах Европы?

• Коррупция в Европарламенте: все о скандале с Катаром и чемпионатом мира по футболу. Задержание депутата от Греции Евы Кайли в Брюсселе. Ожидается ли коронация Лионеля Месси в Дохе?

• Никита Михалков в санкционном списке Евросоюза. 150 физических и юридических лиц попали в девятый пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину. Прощай Европа или "гордость патриотов" за державу?

• Закон о полном запрете "пропаганды" ЛГБТ вступил в силу и привёл к случаям самоцензуры в книжной и киноиндустрии: произведения на грани фола снимались с продаж либо редактировались. Каково быть творцом в эпоху путинской гомофобии?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Романом Свитаном, с публицистом Альфредом Кохом, со спортивным обозревателем Александром Шмурновым и сценаристом Юлией Идлис.

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