"Распад России - не трагедия: русские, как и немцы могли бы жить в разных странах" | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Закон о полном запрете "пропаганды" ЛГБТ вступил в силу и привёл к случаям самоцензуры в книжной и киноиндустрии: произведения на грани фола снимались с продаж либо редактировались. Каково быть творцом в эпоху путинской гомофобии?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Романом Свитаном, с публицистом Альфредом Кохом, со спортивным обозревателем Александром Шмурновым и сценаристом Юлией Идлис.