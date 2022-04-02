Распишитесь в получении. Владимир Абаринов – о долгой войне

Признаемся самим себе: мы уже начали привыкать к войне. Ну, или уставать от войны. Потому что нельзя прожить пять недель на взводе. Или ты срываешься в истерику, или твое восприятие беды притупляется. Именно на это и рассчитывает теперь кремлевский агитпроп, по крайней мере в отношении западной публики. Новости, даже такой страшной, как война, трудно удержаться в топе надолго. Вот уже её оттеснила на вторую строчку оскаровская пощёчина, на третью – переживания герцога и герцогини Кембрижских во время посещения бывших британских колоний в Карибском море. Это не признак черствости, просто так устроен медиарынок и так устроена человеческая психика.



Самая отвратительное сейчас – это мысль о том, что война продлится долго. Мы гоним эту мысль, но она возвращается. Забывать о войне нельзя. Но раз уж боль от иглы, вонзившейся в сердце, становится привычной, надо попытаться осмыслить происходящее.



Агрессия против Украины планировалась по старым лекалам. Самый близкий исторический аналог – советско-финская война, она же Зимняя, 1939–1940 года. С нацистами Советский Союз тогда дружил, поэтому советская пропаганда называла врагов "белофиннами", под гнетом которых якобы томился финский пролетариат. Руководство "Белофинляндии" изображалось "прислужником иностранного капитала". Кремлевские вожди рисовали в собственном воображении фантастическую картину народного восстания и радостной встречи советских освободителей населением. В обозе советских войск ехал кабинет коллаборантов. На всю спецоперацию отводилось 10–15 дней. Но гладко было только на бумаге штабных карт.

Память о великой войне обернулась к России своей изнанкой

Финляндия оказала противнику яростное сопротивление, хотя численностью её армия почти вдвое уступала силам вторжения, и даже стрелкового оружия не хватало. Уже через две недели после начала войны со страниц советских газет исчезли победные реляции, а через месяц они стали писать о неприступности линии Маннергейма и о том, что цель войны – не освободить финский народ, а защитить Ленинград. А парижский русский философ Георгий Федотов вынес тогда свой вердикт: "Странно, дико сложилась история. Русские войска умирают за своё собственное рабство. Финны сражаются не только за свою свободу, но и за свободу России".



Спустя три с половиной месяца после начала войны стороны подписали мирный договор. СССР приобрел новые территории и с этой формальной точки зрения войну выиграл, но политическую и моральную победу в глазах всего мира одержали финны. Советский Союз был изгнан из Лиги Наций. Сопротивление агрессору сплотило финский народ. Он сохранил свою независимость и после Второй мировой стал одним из европейских лидеров и в развитии демократических институтов, и как социальное государство, и как один из центров новых технологий.

Известная сентенция: "Они ничему не научились и ничего не забыли". Вечные двоечники, они не читают учебник истории дальше первой страницы. Они пыжились, изображая из себя наследников великой Победы, но не задумываясь втоптали в кровь и грязь остатки этого капитала. Память о великой войне обернулась к России своей изнанкой: теперь она оккупант и душитель свободы, а белорусы вспомнили свое славное партизанское прошлое и объявили российским войскам рельсовую войну. О пиар-катастрофе и говорить не приходится. За последние недели мир узнал красоту Украины, её городов, её природы, её музыки, её людей. А Россия теперь однозначно ассоциируется с образами зла, горя, смерти и разрушения. И это надолго.



Сколько раз я слышал от Сергея Лаврова, тогда еще не министра, а первого зама, что России, слава Богу, удалось избежать югославского сценария – так тогда отвечали в правительстве Ельцина на обвинения в "предательстве": мол, неправильно разделили с Украиной Черноморский флот и зря не забрали Крым. И вот теперь этот сценарий стал реальностью. В этом горниле закалился дух украинцев, а Владимир Зеленский превратился в подлинного лидера свободного мира. Американские карикатуристы уже рисуют Джо Байдена сидящим в коротких штанишках за партой и внимательно слушающим лекцию, которую читает ему по видеосвязи президент Украины.



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Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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