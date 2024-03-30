Распятый в 35-й раз филиппинец помолился за мир в Украине и Газе

Накануне Пасхи на Филиппинах распятый в 35-й раз Рубен Энахе помолился о мире в Украине, секторе Газа и Южно-Китайском море. Об этом пишет агентство Associated Press, поговорившее с участником обряда.
По словам Энахе, он подумывает прекратить ежегодное "религиозное покаяние", но не может отказать жителям деревни в просьбе помолиться, например, за больных родственников. Также он отметил, что потребность в молитвах возросла в тревожный период войн и конфликтов по всему миру.
"Если эти войны усугубятся и распространятся, пострадает ещё больше людей, особенно молодых и старых. Это невинные люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к этим войнам", – сказал Энахе.
Из-за войн в Украине и секторе Газа в мире выросли цены на топливо и еду – и бедным стало труднее существовать на свои скудные доходы, отмечает Энахе. Обострившийся территориальный спор между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море тоже вызывает опасения у местного населения. "У Китая много больших кораблей. Представляете, что они могут сделать?", – говорит Энахе.
"Вот почему я всегда молюсь за мир во всём мире", – сказал Энахе. Также он планировал просить помощи для жителей южных филиппинских провинций, которые пострадали от наводнений и землетрясений.
Рубен Энахе, 63-летний плотник и художник по вывескам, участвует в обряде в благодарность за то, что выжил после падения с третьего этажа в молодости. Помимо него, в распятии поучаствовали ещё девять человек. За перфомансом, ставшим уже традиционным, наблюдали сотни зрителей.
Католическая церковь и департамент здравоохранения не одобряют распятия и самобичевания, призывая к здоровым и безопасным религиозным практикам.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, за это время в Украине были убиты более десяти тысяч человек, ранены почти двадцать тысяч. Также ООН задокументировала казни, похищения, пытки, жестокое обращение и произвольные задержания гражданских лиц со стороны российских военных.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывается о "пресечении" украинских атак и сообщает о сбитых ракетах и дронах над территорией России. Есть разрушения и жертвы.
- Израиль проводит в секторе Газа военную операцию в ответ на нападение группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, 7 октября 2023 года. Тогда в Израиле погибли более 1200 человек, больше двухсот были захвачены в плен. Некоторые остаются в заложниках до сих пор.
- По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате израильских обстрелов погибли больше 30 тысяч палестинцев – в основном женщин и детей. Независимого подтверждения этим данным нет.
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