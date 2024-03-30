Распятый в 35-й раз филиппинец помолился за мир в Украине и Газе

Накануне Пасхи на Филиппинах распятый в 35-й раз Рубен Энахе помолился о мире в Украине, секторе Газа и Южно-Китайском море. Об этом пишет агентство Associated Press, поговорившее с участником обряда.

По словам Энахе, он подумывает прекратить ежегодное "религиозное покаяние", но не может отказать жителям деревни в просьбе помолиться, например, за больных родственников. Также он отметил, что потребность в молитвах возросла в тревожный период войн и конфликтов по всему миру.

"Если эти войны усугубятся и распространятся, пострадает ещё больше людей, особенно молодых и старых. Это невинные люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к этим войнам", – сказал Энахе.

Из-за войн в Украине и секторе Газа в мире выросли цены на топливо и еду – и бедным стало труднее существовать на свои скудные доходы, отмечает Энахе. Обострившийся территориальный спор между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море тоже вызывает опасения у местного населения. "У Китая много больших кораблей. Представляете, что они могут сделать?", – говорит Энахе.

"Вот почему я всегда молюсь за мир во всём мире", – сказал Энахе. Также он планировал просить помощи для жителей южных филиппинских провинций, которые пострадали от наводнений и землетрясений.

Рубен Энахе, 63-летний плотник и художник по вывескам, участвует в обряде в благодарность за то, что выжил после падения с третьего этажа в молодости. Помимо него, в распятии поучаствовали ещё девять человек. За перфомансом, ставшим уже традиционным, наблюдали сотни зрителей.

Католическая церковь и департамент здравоохранения не одобряют распятия и самобичевания, призывая к здоровым и безопасным религиозным практикам.