Расширение БАМа и Транссиба подорожало на один триллион рублей

Программа расширения БАМа и Транссиба подорожала ещё на один на триллион рублей – до трёх триллионов 700 миллиардов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой представленный Минтрансом паспортом проекта.

Третий этап предусматривает расширение провозной способности БАМа и Транссиба с нынешних 180 миллионов тонн до 270 миллионов тонн в 2032 году.

Как уже писал "Коммерсантъ", в более ранних редакциях паспорта основной акцент и в работах, и в инвестициях приходился на БАМ, на который планировалось направить 90% всей сметы проекта.

Сейчас ситуация изменилась. Дополнительные средства пойдут на мероприятия, на которых настаивали грузоотправители. Они просили уделить больше внимания Транссибу и подходам к портам в Приморье. В результате в паспорт вошли такие дорогостоящие стройки, как обходы Хабаровска, участка Смоляниново-Находка и развитие Находкинского узла, а также строительство второго пути на участке Комсомольск—Волочаевка. Таким образом, если в первом варианте на весь Транссиб приходилось 260 миллиардов рублей инвестиций, то сейчас эта сумма выросла до 613 миллиардов.

Проекты РЖД на БАМе при этом сохранятся. Это дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также второй мост через Амур. Согласно паспорту проекта, эти стройки также подорожают с 1,3 триллиона рублей до 1,6 триллиона.

В условиях западных санкций после начала широкомасштабного российского военного вторжения в Украину происходит радикальная переориентация России на Восток. Однако её тормозят дисбалансы и дефицит провозных мощностей, которые привели к избытку китайских контейнеров в европейской части страны, и спорам грузоотправителей с РЖД по поводу очередности и тарифов. Поэтому без расширения Восточного полигона не обойтись.

Главный вопрос — хватит ли на эти цели даже увеличенного финансирования и в какой степени их придется оплатить из государственного фонда национального благосостояния, отмечает The Bell. Профильные издания оценивают итоговую долю госфинансирования в 40%, а в том, что смета будет превышена, а сроки не выдержаны, даже не сомневаются.