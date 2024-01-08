Би-би-си: известный проповедник в Нигерии насиловал прихожан

Би-би-си обнаружила свидетельства широкомасштабного насилия и пыток, в которых был замешан основатель одной из крупнейших в мире христианских евангелических церквей.

Десятки бывших прихожан "Синагоги Церкви Всех Народов", среди которых пять британцев, заявили, что проповедник из Нигерии, ныне покойный Ти Би Джошуа в течение почти 20 лет жестоко обращался, насиловал и принуждал к абортам своих прихожанок.

Как отмечается в публикации Би-би-си, "Синагога Церковь Всех Народов" не ответила на эти обвинения, но заявила, что предыдущие претензии к ней были необоснованными.

Ти Би Джошуа был харизматичным и успешным телепроповедником, его проповеди пользовались большой популярностью у многомиллионной аудитории.

Он скончался в 2021 году.

В результате двухлетнего расследования Би-би-си удалось собрать десятки свидетельств очевидцев о физическом насилии или пытках, совершенных Джошуа, включая случаи жестокого обращения с детьми, избиения людей кнутом и заковывания в кандалы.

Многочисленные женщины утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны Джошуа. Некоторые из них говорят, что неоднократно подвергались насилию в течение многих лет в комплексе "Синагоги Церкви Всех Народов".

Собеседники журналистов Би-би-си, как Джошуа подделывал свои "чудесные исцеления", которые транслировались миллионам людей по всему миру.

"Синагога Церковь Всех Народов" имеет глобальную аудиторию, владеет христианским телеканалом Emmanuel TV, у нее миллионы подписчиков в соцсетях. На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов десятки тысяч паломников из Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Африки приезжали в церковь в Нигерии, чтобы увидеть, как Джошуа творит "чудеса исцеления". По меньшей мере 150 посетителей жили с ним в качестве учеников в его комплексе в Лагосе, некоторые — на протяжении десятилетий.