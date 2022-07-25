Расследование: граждан Кыргызстана вербуют на войну в Украине

Граждан Кыргызстана, как и других стран Центральной Азии, вербуют для участия в войне в Украине на стороне России. Расследование об этом опубликовала на своем YouTube-канале редакция общественного фонда «МедиаХаб» под руководством журналиста Али Токтакунова. О нём рассказывает Кыргызская служба Радио Свобода - Радио Азаттык.
Как утверждается, в социальных сетях стали появляться объявления о вербовке жителей стран Центральной Азии, в частности Кыргызстана и Узбекистана, в российскую частную военную компанию "Вагнер" под видом набора работников в ЧОП в регионах России.
В объявлениях указано, что соискателям предстоит "охрана промышленных объектов в отдаленных регионах России". При этом, когда журналисты связались с работодателями, им была предложана другая работа - "выполнение задач в зоне спецоперации" в Украине с вознаграждением в 240 тысяч рублей. При этом говорилось, что нанимающая организация работает в интересах Минобороны России, а "никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено".
Соискателям предлагалось приехать на работу в хутор Молькино Краснодарского края. Ранее в журналистских расследованиях было устанолвлено, что там расположена база ЧВК Вагнера. Телефонный номер, с которого высылалось описание вакансии и условия, также, как утверждают журналисты, имеют отношение к ЧВК.
Участие граждан Кыргызстана в вооружённых конфликтах в других странах считается в стране уголовным преступлениям.
- Ранее Би-би-си со ссылкой на наемников и паблики, где раньше велась вербовка, сообщало, что ЧВК Вагнера ведёт набор наёмников на войну в Украине. При этом российские власти официально не признают существование этой организации, хотя о ней и её бойцах активно пишут прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы.
- Как пишет Радио Азаттык, известно, что не менее двух граждан Кыргызстана погибли в Украине. Руслан Полотов и Аманбек Курбанбаев воевали на стороне российских войск, но каким образом они туда попали и кто их нанимал – не известно.
- В российских регионах идёт кампания по вербовке добровольцев на войну в Украине, однако речь идёт об официальном заключении ими контракта с Минобороны, и таким добровольцам или их семьям обещаны пособия в случае их ранения (гибели).
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