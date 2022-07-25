Расследование: граждан Кыргызстана вербуют на войну в Украине

Граждан Кыргызстана, как и других стран Центральной Азии, вербуют для участия в войне в Украине на стороне России. Расследование об этом опубликовала на своем YouTube-канале редакция общественного фонда «МедиаХаб» под руководством журналиста Али Токтакунова. О нём рассказывает Кыргызская служба Радио Свобода - Радио Азаттык.

Как утверждается, в социальных сетях стали появляться объявления о вербовке жителей стран Центральной Азии, в частности Кыргызстана и Узбекистана, в российскую частную военную компанию "Вагнер" под видом набора работников в ЧОП в регионах России.

В объявлениях указано, что соискателям предстоит "охрана промышленных объектов в отдаленных регионах России". При этом, когда журналисты связались с работодателями, им была предложана другая работа - "выполнение задач в зоне спецоперации" в Украине с вознаграждением в 240 тысяч рублей. При этом говорилось, что нанимающая организация работает в интересах Минобороны России, а "никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено".

Соискателям предлагалось приехать на работу в хутор Молькино Краснодарского края. Ранее в журналистских расследованиях было устанолвлено, что там расположена база ЧВК Вагнера. Телефонный номер, с которого высылалось описание вакансии и условия, также, как утверждают журналисты, имеют отношение к ЧВК.

Участие граждан Кыргызстана в вооружённых конфликтах в других странах считается в стране уголовным преступлениям.