Расследование: Виктор Янукович живёт в Сочи под чужим именем

Бывший президент Украины Виктор Янукович живет в Сочи под чужим именем, а его семья за годы жизни в России приобрела сотни гектаров земли, десятки объектов недвижимости и накопила миллионы долларов на банковских счетах. Об этом говорится в расследовании проекта "Телевидение Торонто".

По данным журналистов, Янукович проживает в сочинском поместье вместе с гражданской женой Любовью Полежай и, вероятно, пользуется документами на имя Олега Леонова. Именно под этим именем, как утверждается, он сопровождал Полежай во время поездок в Абхазию.

В российских базах данных у Леонова указана та же дата рождения, что и у Януковича, а фамилия Леонова была девичьей фамилией матери бывшего президента. Других сведений о человеке с такими данными журналисты не обнаружили.

Как утверждается в расследовании, сын Януковича Александр вместе с семьёй живет под фамилией Соколовы, а Полежай сменила фамилию на девичью – Садыкова. По данным журналистов, на Садыкову зарегистрированы поместье "Благодать" площадью около трех гектаров в Сочи, а также другие земельные участки и объекты недвижимости. Авторы расследования утверждают, что за время жизни в России она стала владелицей более 370 гектаров земли и почти двух с половиной тысяч квадратных метров недвижимости.

По данным расследования, невестка Януковича приобрела более 27 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе в элитном поселке "Бенилюкс" в Подмосковье. В 2024 году, как утверждают журналисты, на ее банковских депозитах находилось около трёх с половиной миллионов долларов, а на счеах её сына Виктора – почти пять миллионов.

Авторы расследования также утверждают, что охрану Януковича и членов его семьи обеспечивают бывшие сотрудники Управления государственной охраны Украины, которые после бегства экс-президента перешли на службу в Федеральную службу охраны России.

Ранее издание "Важные истории" сообщало, что сын бывшего президента Украины Александр Янукович зарабатывает миллиарды рублей на продаже угля с оккупированных Россией территорий Донбасса. По данным издания, в 2024 году он получил российское гражданство.

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