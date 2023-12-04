Расследователи The Guardian выявили уязвимость ядерной зоны Селлафилд

Самый опасный ядерный объект Великобритании, Селлафилд, подвергся кибератаке хакерских групп, тесно связанных с Россией и Китаем, сообщило издание The Guardian. Площадь этой зоны на северо-западном побережье Англии 6 квадратных километров. Авторы публикации называют эту зону "одной из наиболее опасных площадок в мире".

В разные годы на предприятиях комплекса производился оружейный плутоний, изготавливалось топливо для АЭС, перерабатывалось облучённое ядерное топливо. С 1956 по 1983 годы здесь работала АЭС.

Сведения об уязвимости объекта опубликованы в докладе "Ядерные утечки" (Nuclear Leaks). В нём собраны результаты годичного расследования журналистов фактов хакерских взломов, радиоактивных утечек и в целом производственной культуры в центре ядерных исследований Селлафилд.

Расследователи установили, администрация объекта долгое время скрывала факты взлома сетей. Дирекция не имеет точных сведений о первом несанкционированном проникновении извне в компьютеры Селлафилда. Источники утверждают, что первые взломы произошли в 2015 году. К тому же периоду относится и внедрение спящих вредоносных программ.

Вместе с тем, нет полной ясности, удалось ли нейтрализовать или удалить те программы. В противном случае, они могли бы наносить ущерб безопасности Селлафилда, отмечается в публикации. Речь идёт в частности о регламенте работ с радиоактивными отходами и мониторинге возможных утечек опасных веществ.

Источники издания The Guardian предполагают, что иностранные хакеры могли получить доступ к сведениям самой высокой степени секретности. В Селлафилде хранятся самые крупные запасы плутония на Земле. Здесь же находится обширная свалка ядерных отходов, которые образовались в результате создания оружия и десятилетий производства атомной энергии, отмечается в публикации.

Из публикации The Guardian стало известным, что ядерный центр Селлафилд, в штате которого более 11 000 сотрудников, в прошлом году был взят "под особый контроль" (“special measures”) в связи с постоянными провалами в области кибербезопасности. Издание ссылается на источники в Офисе Регулятора в ядерной сфере (the Office for Nuclear Regulation (ONR).

Готовятся материалы расследования нарушений отдельных ответственных лиц, допустивших нарушения требований кибербезопасности.

Представитель Офиса заявил: "В связи с проводимым расследованием, другие подробности пока не могут быть предоставлены вниманию общественности".