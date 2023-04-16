Расследуется 10 дел в связи с участием граждан Казахстана в войне в Украине

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана расследует 10 уголовных дел в отношении граждан страны в связи с их участием в войне в Украине. Такая информация следует из официального ответа КНБ изданию "Курсив". Другую информацию ведомство не разглашает. Об этом же сообщает агентство КазТАГ.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, за участие в вооружённых конфликтах за рубежом предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

В комитете не сообщают, на какой стороне воевали или воюют казахстанцы, на которых открыли уголовные дела.



Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода - в прошлом году писало об уроженце Аркалыка Жасулане Дуйсембине, который вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Он жил в Украине ещё до войны, его супруга — украинка, и, по его словам, "пошёл на войну, чтобы защитить семью".



Радио Азаттык также известны имена нескольких казахстанцев, воевавших на стороне России в рядах ЧВК "Вагнер" и погибших в Украине. Похоронили их в Казахстане. Причинами их участия в войне знакомые называли "материальный интерес и идеологические убеждения".

Казахстан открыто не осудил вторжение России в Украину. При этом Астана заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины. Прямыми словами о непризнании так называемых "ДНР" и "ЛНР" летом прошлого года заявлял президент страны Касым-Жомарт Токаев. В ООН Казахстан как правило воздерживается от голосования по резолюциям, осуждающим российское вторжение.