Растёт подтверждённое число погибших после разрушения Каховской ГЭС

Растёт подтверждённое число погибших из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате разрушения Каховской ГЭС погибли 17 человек, из них 13 утонули, а четыре человека погибли от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести - 31 человек. Речь идет о числе погибших на правом берегу Днепра, который контролируется Украиной, хотя, как рассказывают очевидцы, украинские экстренные службы спасали от разлива воды украинских граждан в том числе на левом берегу, находящимся под контролем российских военных. 11 июня, по сообщению украинских властей, три человека при эвакуации были убиты - как утверждается, огнём российских военных.

По данным главы МВД Украины, 876 домов на правом берегу всё ещё подтоплены. Всего из опасных зон эвакуировали более 3,5 тысяч человек.

На левом, подконтрольном России, берегу Днепра площадь затопления была ещё большей, в зоне бедствия оказалось больше людей. Волонтёры сообщали о многочисленных проблемах с эвакуацией и оказанием людям помощи.

Назначенный Россией глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в воскресенье, что число погибших на оккупированных Россией территориях возросло до 35. Накануне сообщалось о 29 погибших.

Общее подтверждённое официальными лицами обеих сторон число погибших, таким образом, превысило 50.

Агентство Reuters в воскресенье опубликовало фотографии из города Голая Пристань, пострадавшего от затопления. Он находится на территории, подконтрольной России. Волонтёры ранее утверждали, что власти не справились с эвакуацией и закрывали город на карантин - возможно, чтобы скрыть число погибших. На снимках, сделанных 16 июня, видны тела погибших в ранее затопленных домах.

Вода, которая ранее затопила десятки населённых пунктов в Херсонской области, сейчас по большей части схлынула, однако жителям, как эвакуированным, так и тем, кто остаётся в своих домах, по-прежнему требуется помощь.