Разбившего мемориальную доску Политковской оштрафовали на ₽1 тыс.

Суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей Александра Филиппова, которого обвинили в уничтожении мемориальной доски журналистки Анны Политковской. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба столичных судов. Другие подробности не приводятся.

Вечером 18 января неизвестные разбили мемориальную доску, установленную на доме на Лесной улице, где Политковская была убита 7 октября 2006 года. На доске было написано: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская". После этого активисты дважды устанавливали на доме временные таблички, но их тоже сорвали.

В "Новой газете", где работала Политковская, заявили, что издание и дети журналистки будут добиваться возбуждения уголовного дела.

Позднее "Новая газета Европа" сообщила, что причастность к уничтожению мемориальной доски признали "в закрытом телеграм-канале" неонацисты из признанной в России террористической организации National Socialism / White Power (NS/WP).