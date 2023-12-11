Разблокирован один из переходов на границе Украины и Польши

В понедельник завершилась продолжавшаяся более месяца блокада движения грузовых автомобилей через пропускной пункт "Ягодин - Дорогуск" на границе Польши и Украины. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, днём в понедельник там восстановлено стабильное движение грузовиков.

Как следует из слов Кубракова, разблокировать погранпереход стало возможным в результате переговоров с польской стороной. "Это была сложная работа, но она еще не завершена", - отметил министр, заявив, что "граница должна быть разблокирована полностью". Другие пункты пропуска пока остаются заблокированными. При этом, по данным украинского издания ТСН, достигнута договорённость и об их постепенном открытии, начиная с сегодняшнего дня.

Польские перевозчики заблокировали грузовое движение на границе с Украиной 6 ноября. Среди их требований была отмена так называемого транспортного безвиза для украинских международных перевозчиков, то есть правил, в соответствии с которыми украинские траспортные компании могут работать на рынке Евросоюза. Польские перевозчики, имеющие самый большой автопарк в ЕС, опасаются конкуренции с украинскими, отмечала украинская редакция "Форбс". Подобная акция впоследствии началась также на границе Словакии с Украиной.