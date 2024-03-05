Разговор офицеров ФРГ перехватили из-за незащищенного канала связи

Один из участников аудио-конференции, во время которой обсуждались технические возможности ракет Taurus, использовал открытый коммуникационный канал. Об этом сегодня заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Расследование Военной контрразведки Германии показало, что перехват стал возможен из-за "ошибки в использовании" технического оборудования одним из участников разговора. Находящийся в Сингапуре офицер использовал незакодированный канал при разговоре на платформе Webex. "Из-за этого произошла утечка данных," – заявил Писториус. Министр подчеркнул, что теперь можно исключить внедрение в разговор российского шпиона. Писториус также отметил, что "в основном все немецкие системы коммуникации надежны".

В отношении участников аудио-конференции начаты дисциплинарные расследования. Министр обороны подчеркнул, что это "нормальный процесс". После его окончания будет принято решение о возможных наказаниях.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выложила в сеть запись аудио-конференции высокопоставленных офицеров бундесвера. Предположительно, генерал Инго Герхартц обсуждал с тремя своими коллегами технические возможности поставки и программирования ракет Taurus для Украины. При этом в качестве возможной цели упоминался Крымский мост и склады боеприпасов российской армии. Собеседники обсуждают лишь теоретические возможности применения ракет для нужд ВСУ.

На следующий день, 2 марта, представитель министерства обороны подтвердил, что прослушка имела место. Однако он подчеркнул, что полностью подтвердить аутентичность разговора невозможно.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне публикации разговора вновь заявил об отказе поставлять Taurus Украине. Канцлер обосновал отказ тем, что военные ФРГ не должны "нигде и ни при каких условиях" участвовать в программировании этих ракет. Генерал Герхартц в прослушанном разговоре также упомянул, что это пока является "красной чертой". Канцлер решительно высказался против того, чтобы солдаты бундесвера участвовали в управлении ракетами из Германии или в Украине. Он опасается, что ФРГ может быть втянута в военные действия.