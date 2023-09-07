"Разницы нет, но ходить нужно". Сетевые споры о российских выборах

Осталась всего пара дней до выборов в России. Общественный интерес к ним предельно низок.

Александр Кынев:

В Орловской области власти зазывают избирателей на выборы унылыми частушками

"Я открою календарь

Страницу непочатую

У нас выборы в Орле

с восьмого по десятое!"

Никита Садыков:

Полным ходом идет предвыборная кампания выборов столичного мэра. Вдоль широких извилистых проспектов, возвышаясь над свежими гранитными бордюрами, лики кандидатов от всевозможных «политических партий»: ожесточенная борьба кандидата от ЛДПР и КПРФ, ну и ещё какие-то загадочные силы.

Кто одержит победу? Будет ли второй тур? Эти вопросы не дают покоя москвичам и москвичкам.

Но несмотря на это, какое-то пространство для споров остаётся. Так, в ФБК выпустили рекомендации по голосованию в Екатеринбурге, да и старая проблема "ходить/не ходить" по-прежнему существует.

Василий Захаров:

Про выборы мэра в Москве.

Я почитал комментарии здесь и ВКонтакте (спасибо, было интересно!), посоветовался с некоторыми умными и уважаемыми мной людьми лично, подумал, и пришёл к следующим выводам.

Комментарии все очень разные, но в целом в рассуждениях о выборах мэра в Москве можно выделить следующие четыре аспекта:

1. Вопрос о том, кто будет мэром Москвы следующий срок.

2. Вопрос о том, хороший ли Собянин мэр или плохой.

3. Вопросы о том, когда кончится война, когда падёт режим Путина, и прочие в этом роде.

4. Вопросы о реалиях и будущем электоральной демократии в России.

По первому вопросу – кажется очевидным, что мэром Москвы на следующий срок будет Собянин. Ничей голос ни в какой форме не способен этого изменить. Так что тут как ни голосуй, разницы никакой.

По второму вопросу – мнения есть разные, и обоснованных среди них много, но учитывая предыдущий пункт, этот вопрос не имеет никакого отношения к выборам и голосованию на них.

По третьим вопросам – мне очевидно, что ни от каких результатов этих выборов здесь ничего не зависит. Война будет продолжаться, а Путин будет сидеть, пока не случится что-то совершенно другое. Так что тоже, как ни голосуй, разницы никакой.

По четвёртым вопросам – учитывая ДЭГ и прочие фальсификации, мне кажется, что чем больше людей проголосуют бумажными бюллетенями против Собянина, тем ближе итоговый результат выборов будет к истинно демократическому. Мне кажется со всех сторон очень полезным напомнить и власти, и самим избирателям, что не все за Собянина – это верно и важно независимо от того, насколько он на самом деле хорош.

Я фанат электоральной демократии. У неё есть свои недостатки, но я считаю, что ничего лучше человечество не придумало. Мне кажется, её стоит поддерживать и за неё стоит бороться, по мере сил. Может быть, первые три аспекта важнее четвёртого, но в первых трёх аспектах мы ничего не можем сделать. А в четвёртом – можем. Поэтому я считаю, что на этих выборах нужно сосредоточиться именно на поддержке электоральной демократии в России. А именно – голосовать против Собянина (хотя он мне и нравится как мэр). Если будет опция голосовать против всех – это отличный вариант. Если такой опции не будет – то за первого попавшегося другого кандидата. Я считаю, что это самое полезное для будущего России вообще и Москвы в частности действие в этом контексте.

Я бы голосовал за Собянина, если бы у него был шанс проиграть. Но в нынешней ситуации я голосую даже не против Собянина – а против непрозрачного ДЭГ и против фальсификаций. Против надругательства над демократией.

Михаил Светов:

Власть в России не сменится в результате выборов. Но ходить на избирательные участки – необходимо.

На выборы в России нужно ходить, как евреи ходят к стене плача помянуть храм, который там стоял 2000 лет назад и больше не стоит. Храма нет, зато стена плача есть, и к этой стене евреи ходили 2000 лет и в итоге государство Израиль появилось.

Русскому человеку к походу на избирательные участки нужно относиться так же. Храма нет, выборов нет, но на избирательные участки приходить нужно, потому что только сохранив символ и воспоминание о должном, мы сможем вернуть Россию себе.

Алина Витухновская:

Что мы наблюдаем сейчас в политическом поле? Бóльшая часть российской оппозиции пошла по ложно-романтическому следу.

Походы на выборы, под угрозой ареста и реального длительного срока заключения, в условиях ужесточившейся диктатуры, в отсутствии возможности прийти к власти парламентским путем, подобны отчаянным, но столь же безумным банзай-атакам японских солдат и камикадзе в конце Второй мировой Когда они уже не могли никоим образом переломить ее ход.



Мальчики, воспевавшие Мисиму, уже поседели и отрастили пивные животы. А их проворонившие реальные политические возможности латентные последователи ринулись в последний и бессмысленный бой.

Ну и, конечно, комментаторы присматриваются к президентским выборам марта 2024 года.

Фёдор Крашенинников:

Как я уже много раз писал и говорил, на местных выборах пока еще есть варианты и там работают более-менее все стратегии. Но что касается выборов президента – это выборы самого высокого уровня контроля и там каждый участник будет отобран лично Путиным и еще накануне допуска к участию присягнет ему на верность всеми способами, безусловно пообещав и сняться по первому свистку.

Леонид Волков:

Началось (и хорошо, что началось) бурное обсуждение того, что делать и чего не делать в марте 2024 года, когда Путин будет проводить "выборы" для оформления своего нового президентского срока.

Однако, многие спешат перейти к ответам, не задав вопросов. Какая задача, собственно, перед нами стоит? В чем заключается план и тактика Кремля, которым нам надо противостоять? Какие тактические решения вытекают из нашей долгосрочной стратегии?

Лев Пономарёв:

Сейчас в «пузыре» ситуация не очень хорошая.

Кто-то считает, что идя на выборы он сохраняет институт наблюдения и готовится рано или поздно победить. А кто-то считает, что каждый, кто идёт на выборы, буквально поддерживает Путина.

Ладно бы эти разговоры оставались на кухне, – но нет. И это уже не безобидный спор. И оппозиционные СМИ, которые читают в нашем демократическом «пузыре» миллионы людей, вынуждены транслировать эти диаметрально противоположные точки зрения. Здесь уже необходимо принимать позицию, за что я и агитирую оппозиционные СМИ и блогеров миллионников.

Аббас Галлямов:

Если Путин все-таки собирается идти на выборы, то о своих планах ему будет иметь смысл заявить не в декабре-январе, как того требует закон, а заранее – например, в октябре. Дело в том, что новость о намерении бессменного и, будем честными, изрядно поднадоевшего правителя переизбраться на очередной срок породит мощную волну негативных эмоций – вроде той, что поднялась осенью 2011-го, когда он поменялся местами с Медведевым. Напомню, что всё это закончилось тогда Болотной.

Указанные эмоции недовольства и возмущения лучше выпустить заблаговременно – с тем, чтобы к моменту официального старта кампании они подугасли; чтобы сама идея очередного путинского срока перестала восприниматься избирателем как новость.

Тогда появится шанс, что доминирующим фоном к выборам, когда они будут наконец-то назначены, станет какая-то другая мысль, а не горькая «это что, всё это еще на шесть лет?» Тогда можно будет попробовать вложить в кампанию какое-то более позитивное содержание…

И специальная ремарка для тех, кто любит меня спрашивать, зачем я им это всё подсказываю. На самом деле, я это не им подсказываю, они обо всём этом и без меня догадаются. Я рассказываю про это публично, чтобы в момент, когда всё это случится, вы понимали природу происходящего. Если Путин сделает заявление о своем выдвижении 4 ноября, то связано это будет вовсе не с Днём народного единства. Указанный праздник является абсолютно официозным, он так и не стал народным, поэтому в качестве фактора, определяющего график кампании, рассматриваться не может. Реальная природа столь раннего выдвижения будет крыться исключительно в понимании того, какие эмоции указанная новость вызовет в народе на самом деле и желании что-то этим эмоциям противопоставить.

Кстати, Путину Кириенко правды о подлинных резонах происходящего, конечно, тоже не скажет. Побоится. Будет говорить о необходимости совершить столь важный шаг именно в День народного единства, о символической ценности происходящего и всё такое прочее. Поэтому Путин правды знать не будет. А вы будете.