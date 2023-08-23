"Разочарование и горечь". Соцсети о концерте Ромы Зверя в "ДНР"

Солист группы "Звери" Роман Билык, известный как Рома Зверь, дал концерт в "ДНР" для российских военных - видео опубликовал в Телеграме "военкор" Семен Пегов.

Многие были уверены, что Билык занимает антивоенную позицию. Певец снимался в фильме опального режиссера Кирилла Серебренникова и выступал за его освобождение из тюрьмы, а также принимал участие в мероприятиях ныне закрытого российскими властями Сахаровского центра. Посты с осуждением вторжения в Украину появились в соцсетях группы "Звери" еще в феврале 2022 года

Олег Пшеничный

В случае с Ромой Зверем для пропаганды самый момент вытащить его в прайм-тайм на телевидение, распространить его душевные интервью по «Раше тудей» и «Комсомольской правде», в общем, тиражировать успех.

А где это всё? Некое любительское видео из некоего телеграмма, где нет общего плана, и новости, которые по поиску «Гугль» выдает из «Медузы», украинских и израильских сайтов, ну и сильно обсуждаются в кириллическом фейсбуке.

Какая-то мутная сенсация, туман войны и пропаганды.

Я помню, как Рома приходил в Сахаровский центр на фестиваль Свободы в честь 100-летия Сахарова, поэтому интересуюсь что-как.

Некоторые комментаторы предполагают, что певец мог "переобуться" под давлением спецслужб.

Роман Супер

Так-то пройдёт немножко времени, и мы поймём, что Рому Зверя в заложники взяли.

Владислав Бачуров

Сначала Рома Зверь отрицал величие СВО, однако, когда его вызвали куда надо, отрицал там свое отрицание, убедившись тем самым в справедливости закона отрицания отрицания.

Максим Мирович

Скорее всего, чекисты «нашли подход» к ZVерю. Как правило, это или угрозы, или обещанный большой куш — на какое-то из этих двух предложений Роман и купился.

Есть и те, кто считает поступок Билыка чистосердечным.

Кирилл Гончаров

Группа Звери все.

Жаль. Вот прям искренне жаль.

Куда уходит детство? На фронт

Евгений Беляев

Для меня с этим «зверем» наоборот всё встало на места. Скорее, было супер-удивительно его участие в Серебренниковском фильме, и то, как талантливо он там сыграл.

Мария Баронова

Ну мощно конечно, когда главный двойник Зеленского, и даже скорее наоборот, Зеленский был лет 10 его двойником, теперь вот так. При том, что занимал достаточно антивоенную позицию. Но видимо, тот факт, что он вообще-то родом из Таганрога, а так жил в детстве в Донецке и Мариуполе, сыграли в появлении этого фото какую-то роль. Давайте пофантазируем какую.

В мае 2023 года был отменен концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме - возможно, в том числе из-за антивоенных постов в соцсетях группы (сейчас они удалены). Большинство блогеров уверены, что музыканту просто надоело сидеть на голодном пайке.

Рустем Адагамов

Может быть, перемена произошла из-за того, что Рому назвали "пятой колонной" и стали отменять выступления группы. Вот он и решил перекраситься.

Михаил Козырев

Хотелось верить, что человек пошёл на такой поступок под воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Угроза тюрьмы, близкие в заложниках, опасность, что "закроют"... Что ещё может заставить артиста, декларирующего позицию против войны, пойти "дорогой Пореченкова"? Что ещё может заставить человека обеспеченного, успешного, явно востребованного в разных странах, отказаться от пути, по которому пошли Би-2 и многие другие, и выбрать пятно на своей репутации, которое теперь никогда не отмоешь?!

Не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но, сопоставляя события и факты, уверен, что ответ увы банален и прост.

У Зверей, группы из "чёрного списка", стадионный концерт на ВТБ Арене в эту субботу. Поездка в "зону СВО" - плата за этот стадион.

И всё.

Здесь может быть длинное рассуждение о любви к родине, о том, что "мои слушатели здесь", о том, что "моя страна может быть не права, но я должен быть с ней" - я слышал это всё много раз.

Война показала, у кого есть совесть, а у кого нет.

И всем нам теперь с этим жить.

Рома не злодей. Он просто конформист.

Злодеи - те, кто принудил его сделать этот выбор.

Нет никакой ненависти к Роме. Есть разочарование и горечь.

Илья Шепелин

Полтора года у «Зверей» отменялись концерты — еще в начале июня был запрещено выступление на ПМЭФе «из-за антивоенной позиции музыканта» («Зверей» тогда подменили совсем уж шлаковым «Чижом», у которого давно идеологически верная позиция). Ну теперь, может, дела поправятся!

В корыстных мотивах подозревают Зверева и "патриоты".

Аким Апачев

Всегда говорил, повторю еще раз, я таким не верю. Я таких презираю. Вчера он был против нас, сегодня за, а завтра? "Этот нехороший человек предаст нас при первой возможности".

Очень жаль, что уважаемые подразделения встречают этих "патриотов" хлебом-солью. Не мне кого-то учить, но как можно одинаково принимать Чичерину и Рому "Зверя"?

Я понимаю, что кому-то очень необходимо отмыть очередного "блудного попугая", но почему именно Донбасс стал дежурным Мойдодыром? Мы к этому 9 лет шли? Мы за это столько крови пролили?

Другие лоялисты пишут, что переход Зверя в провоенный лагерь нужно приветствовать в любом случае.

Медиакинез

Ну вот и славно.

Будем надеяться, что после концертов в Москве и Питере поездки на Донбасс не прекратятся.

Кстати, в шлеме Рома «Зве» похож на Вову «Зе». Но то такое. Пройдёт со временем.

338

Признаться, было неожиданно встретить Рому Зверя в окопах Донбасса. Не важно какой линии - сути не меняет

Многие знающие историю "Звери и СВО", справедливо вспоминают пост в фейсбуке от 24 февраля, висевший там до недавнего времени. За нет_войнистскую позицию был справедливый запрос "нечего собирать деньги от россиян после того как полил их грязью"

История Зверей куда глубже. И "гурманы" помнят что Роман говорил о российском государстве и обществе в 2019-2020 годах. Но кто старое помянет...

Допустимо, что Роман повзрослел, подумал, многое увидел. И что концерт перед бойцами - не конъюнктурный ход

real cultras Z

Лидер группы «Звери» Рома Зверь поехал за ленточку.

Этим он как минимум закрыл вопрос об отмене предстоящих концертов.

Обозначать позицию можно по-разному. Одно дело – написать глупый пост в соцсетях, другое – съездить на фронт, и что-то подсказывает, что последнее выглядит убедительнее.

Правда теперь, с пристрастием, достойным лучшего применения, комментаторы обсуждают искренность такого поступка, используя терминологию «переобулся» и «перевертыш».

Причем мы сейчас не о либеральном сообществе (где Зверю тоже достается от деятелей вроде Анны Монгайт), а о согражданах, настроенных вполне патриотически.

Обвинять в «переобулся» (то есть в предательстве, выражаясь литературным языком) того, кто занял твою сторону – как минимум странно. Пусть Монгайт переживает, что ее предали, и прочий коллективный Роднянский.

И им переживать стоит.

Потому что плеваться постами в гаджет легко, и предавать в соцсетях - это как бросать подружку смс-кой, но любое правильное дело перекрывает неправильное слово, потому что весит гораздо больше.

Так что, если некий автор по наводке и требованиям «тусовки» когда-то что-то «написал» или «подписал» потратив 10 секунд экранного времени, но потом натянул на задницу броню и поехал под пули, считайте, что он в рожу наплевал светлоликой банде.

А раз он к этому готов, значит и дела у них плохи, и грош цена их мнению даже в глазах не очень умного рокера из Мариуполя.

Чем больше талантливых людей вернется на светлую сторону, тем лучше. И если есть механизм такого возврата – разумеется надо его использовать и применять, если мосты не сожжены окончательно.

РИЧ

Всех взбудоражила новость — Рома «районы-кварталы» Зверь приехал на Донбасс. Выступил для бойцов ОБТФ «Каскад».

Несмотря на то что Рома несколько лет прожил в Донецкой области, симпатии к ребятам, которые защищают этот край, он выразил своим присутствием впервые.

Более того, в начале Рома осуждал СВО.

Тусовочка, Кирилл Серебренников, все дела.

А теперь, к неудовольствию прогрессивной публики, ходит в полном обмундировании и смотрит, как у нас артиллерия работает, ну и песни, конечно же, для пацанов поёт.

Молодец, что сказать.

Правда, можно понять и тех, кто такое сальто не принял.

Как так? Чувак то против нас, то за нас, а почему так поздно, а почему так странно? Конъюнктура в этом видна, тем более концерты у «Зверей» начали прикрывать. А тут такой ход… конём.

«Мама, извини, у меня самолёт. Донецк, Луганск, Донбасс, Донбасс».

А как быть тем, кто уже 9 лет на одном месте стоит и в культурной медийке лишился всего из-за своих позиций? Как быть тем, кто с первого дня Россию поддержал и на Донбасс ездил?

И тут, как ни странно, вспоминается вечная притча о блудном сыне.

Рома Зверь – это младший сын, который жил распутно, про родной дом свой забыл, в модных проектах снимался, делал вид, что ничего не происходит, а где надо ещё и осуждал. А потом вернулся, покаялся.

И старшие сыновья забеспокоились, мол, как же так, что за хайп, а главное, из-за кого?

«Столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка».

Ну вы все помните, что отец ответил сыну.

«Ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Такая история. Такие новости с культурного фронта. Будем добрее. Будем мудрее. Ну и как пел Рома:

Всё, что тебя касается,

Всё, что меня касается,

Всё только начинается,

Начинается.

Захар Прилепин

Признаться, я эту группу всю жизнь терпеть не мог. Рок-группу «Звери». После Майка Науменко, БГ, Цоя, Борзыкина, Чистякова, Кинчева - это была какая-то игра на понижение. Они меня бесили, эти «Звери», и сам Рома.

Потом, правда, он на удивление хорошо сыграл Майка в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Рома Билык из Таганрога, судя по фамилии, он с хохляцкой (как и Науменко) примесью.

Потом, в начале СВО, он написал в блоге, что против любой войны.

А теперь вдруг объявился на Донбассе. И поёт бойцам. И бойцы ему рады. Они, как правило, моложе меня, и росли под его песни. Тем более, что БГ, Чистяков и Борзыкин к ним точно не приедут.

И я к Роме сразу потеплел. Послушал и думаю: а чего, хорошо же поёт.

Теперь крутивший их по «Нашему радио» Козырев Рому проклянёт, а из фильма «Лето» его вырежут. Но Рома видимо понял, что всё это значения уже не имеет.

И, как хотите, а я хочу верить в его искренность.

Сергей Мардан

Заукраиснкая сволочь немедленно всё объяснила, как сама поняла. Кончились деньги, проблемы с концертами, переобулся и поехал "поддерживать войну".

Интеллектуальное отребье с претензиями на то, чтобы считаться "образованным классом", не могут признать даже очевидное - для того, чтобы переобуться, достаточно прокатиться в Крым как Киркоров или вообще ограничится "патриотическим интервью".

А Рома Зверь поехал на войну, петь для тех, кто только вчера был в окопах.

Рома Зверь - уроженец Мариуполя. Несложно понять метаморфозу, которую пережил этот человек. Сначала - ужас от того, что происходит на его родине. Потом...

А вот потом уроженец Донбасса естественным образом рассмотрел - почему его земляки воюют против ВСУ с такой яростью. Потому что, они воюют с врагом. А быть на стороне своих - это вообще очень естественное состояние.

Игорь Караулов

Поступок Ромы Зверя на языке Сергея Лаврова называется "признание новых территориальных реалий".

Теперь бы мозги Ромы пересадить Байдену, и дело пойдёт

Кирилл Шулика

Что касается выступления Ромы Зверя в Донбассе, то, во-первых, и в главных, он поет не в Риге, Ереване или Тель-Авиве и Астане, а в Москве, Таганроге, Санкт-Петербурге, если дают. Но бывает, что и не дают... Тем не менее он остался И в творческом смысле тоже.

Для него остаться было важным. Возможности уехать были. "Остаться" для подобных людей связано с некими обременениями.

Но я не знаю, какие они у Ромы. Вовсе не факт, что его вынудили петь военным в Донбассе. Дело в том, что Шевчук пел военным в Чечне и на эту тему у него возник такой заочный спор с БГ. И сейчас нет единого мнения, правильно ли он тогда делал. С Ромой будет то же самое.

Важнее то, что на его концерт можно сходить. Таких музыкантов в принципе-то мало осталось...

Можно занять какие-то радикальные позиции, проклясть. Но кому станет легче, если на концерт группы "Звери" из Москвы придется ездить в Ереван?

По стопам Зверя направился и рэпер Алишер Валеев ("Моргенштерн"), но к его заявлениям лоялисты отнеслись намного прохладнее.

Иван Кондаков

Моргенштерн по ходу вводит в оборот новый термин «соскучившийся патриот». Сколько ж их развелось разных видов как только деньги заканчиваться начали. Удивительно.

Либеральные комментаторы придерживаются той же точки зрения.

Константин Калачев

Голод - не тётка, голод - зверь!

Поэтому пришлось музыканту Роману Зверю стирать все ранее написанное про войну и мир, а потом ехать петь на передовую.

Хотя может быть человек искренне поменял мировоззрение.

Из пацифистов перешел в сторонники СВО.

Но гипотеза финансового кризиса всё-таки вполне рабочая.

Вот и иноагент Моргенштерн уже просит прощения, скучает по России и обещает больше не работать на Америку.

Чувак, так ты действительно работал на Америку? Упс!

Как бы он теперь на обвинения в шпионаже с горя не наговорил.

Антон Орех

А вот и Моргенштерн: «Я бы в Америке не жил никогда. Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию. Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я понял свои ошибки».

Мы плохо знаем человеческую природу. Некоторые (очень многие) думали, что чем дольше будут идти боевые действия, тем больше будет усталость и разочарование, тем больше будет пацифистов и протестующих. А будет-то по-другому. Вчера Рома Зверь, сегодня Алишер Моргенштерн, завтра и послезавтра будут ещё и ещё. Потому что «Эра милосердия, Михал Михалыч, она ведь ещё не скоро наступит»

Актер Павел Деревянко не высказывался против войны, но и не поддерживал ее открыто; его недавняя поездка в Мариуполь расставила точки над i. Корыстными мотивами это объяснить нельзя, считает Анна Монгайт:

Все сегодня горюют, что Рома Зверь, кумир чьей-то юности, отправился петь на Донбасс. Он же был такой нормальный , его же якобы только что не пустили выступать на питерском форуме из-за антивоенных взглядов и тут такое. А я до сих пор не могу опомниться, обнаружив в зед-пабликах фотографии Паши Деревянко в Мариуполе. Паша - мой старый знакомый, такой классный, весёлый, ироничный, лучший компаньон по безудержным довоенным вечеринкам, я знаю его жену Сашу, очаровательных дочек. У него все было хорошо, съёмки, востребованность. Зачем ему это фотографирование на костях? Не могу поверить, что добрая воля. Точнее не хочу. Паша подмигни, если тебя там жарят на сковородке. За кадром

Вероятно, настал момент, когда от деятелей культуры стали требовать, чтобы они более отчетливо выступали в поддержку Кремля, пишут в блогах.

Иван Филиппов

Захар Прилепин и прочие z-авторы, пишущие о культуре, не зря ежедневно ныли о том, что российская культура - что музыка, что кино, что литература - не поддержала войну. Что подавляющее большинство актеров, музыкантов и режиссеров не высказались в поддержку вторжения. Не зиганули. Кто-то уехал, кто-то попытался отмолчаться. Довольно очевидно, что период «комфортного молчания» подходит к концу и делать это теперь будет существенно сложнее.

Съездили на Донбас Павел Деревянко и Рома Билык, отправил гуманитарную помощь Павел Табаков. Это всё «первые ласточки». Сейчас таких историй станет больше - очевидно «око государево» обратилось наконец на культуру. И важно понимать, что кроме понятного кнута - профилактических бесед в Минкульте, звонков из центра Э (уже десятки таких историй) - государство предлагает молчащим и очень существенный пряник. Государству «обратившийся грешник», то есть «переобувшийся либерал, выступавший против войны» - в тысячу раз ценнее, чем искренне с первого дня зигующий зетовец. Смешным образом об этом многократно писали сами z-авторы, их это обстоятельство невероятно всегда расстраивало. Помнится особенно горькие слезы лил Митя Ольшанский, недоумевая, почему хозяева борделя так низко ценят мнение своих собственных сотрудников и ищут валидации у Запада и проклятых либералов.

Так вот перед «переобувшимися», что бы ни писали в z-каналах, сейчас откроются немыслимые ранее возможности. Для многих, полагаю, это станет серьезным аргументом. Другим же будут угрожать выдавить из профессии или из страны. Тоже подействует. По возможности и те, и другие будут выбирать наиболее компромиссный вариант - сделать что-нибудь гуманитарное для раненых или пострадавших, не говорить вслух о «киевских нацистах» и не поддерживать именно войну. А дальше - дальше будут президентские выборы и Владимиру Путину понадобятся новые доверенные лица. И возможностей отказаться станет значительно меньше.

Дмитрий Колезев

Рома «Зверь» Билык, который сначала выступил против войны, а потом съездил на Донбасс и спел для российских военных, — это уже не первый артист, который решил изменить позицию. Можно сказать, есть тенденция. Знатоки Z-мира уверены, что нас ждут и другие «переобувания»: тяжело артистам без заработков, приходится подстраиваться под ситуацию. Тем ценнее те, кто твердо стоит на антивоенной позиции, несмотря на потерю заработков, аудитории, перспектив, статуса. Давайте поддерживать таких людей и их творчество.