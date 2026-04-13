Разработчик Ан-2 хочет восстановить лётную годность до 700 самолётов

Разработчик самолетов Ан-2 Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина предложил восстановить летную годность около 700 самолетов, находящихся на хранении у частных владельцев, пишет "Коммерсант". По информации издания, инициатива обсуждалась с эксплуатантами на площадке Московского авиаремонтного завода (АРЗ) ДОСААФ.

Как заявили в институте, ресурс списанных самолетов выработан лишь на 25-30%, что позволит использовать их еще пять-семь лет, "до появления на рынке новых самолетов данного класса".

В СибНИА отметили, что таким образом с 2024 года уже восстановили 16 из 51 списанного самолета, подлежащих утилизации.

В институте предложили замену двигателей, а также обновление кабины и приборов, чтобы продлить срок службы самолета до 2100 года.

Гендиректор Московского АРЗ ДОСААФ Павел Ненастьев сообщил "Коммерсанту", что стоимость восстановления одного самолета составит до 25 миллионов рублей, а всего парка — от 14,5 до 21 миллиарда, хотя сами самолёты стоят от трёх с половиной до пяти миллионов рублей. Ненастьев пояснил, что после 2022 года поставки запчастей из Польши идут параллельным импортом, и детали подорожали "до десяти раз".

Перевозчики отмечают, что не могут позволить себе даже содержание текущего парка. По словам гендиректор авиакомпании "Лайт Эйр" Дмитрия Торопова, продление сертификата лётной годности подорожало более чем в пять раз — с 75 тысяч до 400 тысяч рублей. В письме компании в Росавиацию отмечается, что многие запчасти либо не производятся, либо поставляются из "недружественных стран" с резким ростом цен и сроков.

В Росавиации не стали оценивать инициативу, отметив, что сейчас сертификат летной годности есть у 235 Ан-2. Всего из произведенных 17,5 тысяч Ан-2 в реестре Росавиации числится 853 самолета. К концу 2025 года у 62 эксплуатантов остались 249 самолетов, ещё 276 — у ДОСААФ. 40 самолетов задействованы в коммерческих перевозках.

Ан-2, известный как "кукурузник", начали выпускать в конце 1940-х годов. Это советский многоцелевой самолет, однодвигательный биплан, способный перевозить до 12 пассажиров или 1300 килограммов груза. Ан-2 занесли в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, выпускавшийся более 60 лет.

Заменить Ан-2 должны были новые самолёты "Байкал". Их поставки самолета должны были начаться в 2025 году. В сентябре 2024 года Владимир Путин просил ускорить их разработку. Но процесс зашел в тупик, сообщил в мае прошлого года вице-премьер, полпред Владимира Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. "Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", – говорил Трутнев в ходе заседания комитетов в Госдуме. Тогда же он отметил, что "малой авиации, к сожалению, практически нет".