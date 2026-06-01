Разработчик ИИ Claude подал заявку на IPO и опередил создателя ChatGPT

Американская компания Anthropic, создавшая модель искусственного интеллекта Claude, подала заявку на первичное размещение акций (IPO).

Anthropic не раскрыла сроки и параметры размещения. По данным The New York Times, компания может выйти на биржу уже осенью. Подача заявки позволяет Anthropic опередить своего главного конкурента — OpenAI, разработчика ChatGPT, который также готовится к IPO.

Anthropic основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI во главе с Дарио Амодеи. В последние годы компания стала одним из лидеров рынка генеративного ИИ, а особую популярность получили её инструменты для программирования Claude Code.

По данным СМИ, выручка Anthropic за год выросла почти в пять раз – с 10 до 47 миллиардов долларов, а оценка компании достигла 965 миллиардов, превысив оценку OpenAI в 852 миллиарда долларов.

Среди других ожидаемых размещений IPO – SpaceX Илона Маска, оценка которой, по данным СМИ, превышает триллион долларов.