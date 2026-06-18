Разработчика антидронового комплекса "Оберег" приговорили к 13 годам

Военный суд в Москве приговорил бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ Сергея Ефимова к 13 годам колонии по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Об этом пишет "Коммерсант".

Бухгалтер Марина Халандач получила 10 лет колонии. Суд обязал их солидарно возместить ущерб в размере 12,1 миллиона рублей.

По версии следствия, деньги были похищены через завышение стоимости комплектующих при разработке прототипа и опытных образцов переносного комплекса радиоэлектронной борьбы "Оберег", предназначенного для подавления FPV-дронов.

Осуждённые вину не признали и намерены обжаловать приговор. Их адвокаты утверждали, что рост стоимости комплектующих был связан с работой через посредников, поскольку некоторые производители отказывались напрямую поставлять детали разработчикам, опасаясь санкций Евросоюза.

Ещё один фигурант подсудимый – руководитель компании "Интелферрум" Алексей Соколов – признал вину, заключил соглашение со следствием и получил условный срок.



