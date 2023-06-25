Разведка США имела "сигналы" о планах Пригожина

Разведка США сообщала высокопоставленным должностным лицам о возможных планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вооружённом выступлении с целью бросить вызов высшему военному руководству России. Об этом сообщают The New York Times, Washington Post и CNN со ссылкой на неназванные источники.

Washington Post, в частности, утверждает, что разведка узнала о планах Пригожина поднять мятеж в середине июня. Сообщения расценивались как серьёзные - американские аналитики сомневались в том, что Владимир Путин удержит власть, а также выражали обеспокоенность относительно судьбы российского ядерного арсенала. При этом точных данных о том, когда выступит Пригожин и что именно он будет делать, у разведки не было, речь шла о "сигналах".



По данным источников, 21 и 22 июня представители разведки докладывали о ситуации высокопоставленным представителям администрации США и членам Конгресса. Как сообщает CNN, представители разведки предупреждали конгрессменов о наращивании группировки "вагнеровцев" на оккупированной территории Украины у границы России. Скорость, с которой произошли события, однако, удивила американских официальных лиц. Основатель ЧВК "Вагнер" объявил о начале своего мятежа вечером в пятницу, 23 июня. При этом он уже долгое время публично критиковал высшее армейское руководство.

В субботу 24 июня пресс-служба Белого дома выпустила заявление, что утром президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы о последних событиях в России советниками по национальной безопасности. В совещании в Белом доме участвовали, в частности, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Президент Байден также обсудил по телефону ситуацию в России с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры этих стран подтвердили свою "непоколебимую поддержку Украины", других подробностей в сообщении Белого дома не приводится. Совещание состоялось ещё до того момента, когда Пригожин вечером 24 июня объявил о прекращении движения на Москву и уходе своих людей в полевые лагеря.

Как отмечает издание Politico, представители администрации США сейчас пытаются оценить, что будут означать последствия попытки мятежа для продолжения войны в Украине. В переговорах между американскими и европейскими чиновниками подчёркивалось, что выступать в поддержку какой-либо из сторон противостояния в России не стоит, однако конфликт может предоставить для Украины шанс добиться успеха в своём наступлении. Одновременно с этим, как пишет издание, в администрации США есть опасения, что в разгоревшейся борьбе за власть Владимир Путин может начать проводить ещё более жёсткую политику, а возможный хаос в России поставит под угрозу сохранность её ядерного арсенала.