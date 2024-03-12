Разведка США: "Конфликт между РФ и Украиной начинает разогреваться"

Замороженный военный конфликт между Украиной и Россией начинает разогреваться, и чаша весов, вероятно, склонится в сторону Москвы, если США не смогут быстро оказать дополнительную военную помощь. С такими заявлениями выступили во вторник представители руководства американской разведки.



Заявления появились почти через месяц после одобрения Сенатом США законопроекта об иностранной помощи. Законопроектом предусмотрено выделение 60 миллиардов долларов Украине.

Однако Палата представителей пока не выносит законопроект на голосование. Это подталкивает другие западные страны искать возможности для поставок Украине большего объёма оружия и боеприпасов.



Эти 60 миллиардов долларов "абсолютно необходимы для обороны Украины прямо сейчас", заявила директор национальной разведки Эврил Хейнс членам комитета Сената по разведке. Её цитирует Русская служба "Голоса Америки".



"Оставление Авдеевки украинскими войсками и ее борьба за предотвращение дальнейших территориальных потерь за последние несколько недель выявили эрозию военного потенциала Украины в условиях снижения доступности внешней военной помощи, – сказала Хейнс. – Без этой помощи трудно представить, что Украина сможет сохранить те успехи, которых она с огромным трудом добилась в борьбе с русскими".



Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил законодателям, что война дошла до развилки, и дальнейшее развитие событий, скорее всего зависит от оказания американской помощи.



"У украинцев не заканчиваются мужество и стойкость. У них заканчиваются боеприпасы, – заявил Бернс. – А у нас заканчивается время, чтобы помочь им".



Хейнс и Бернс подтвердили предыдущие оценки, согласно которым до сих пор украинские военные наносили серьезный урон российским войскам.



По оценкам американских военных, по крайней мере 315 тысяч российских военных были убиты или ранены, а две трети довоенного танкового парка России было уничтожено.

По словам Хейнс и Бернса, ни одно из этих стратегических поражений не смогло изменить расчеты президента России Владимира Путина.



"Путин продолжает считать, что время на его стороне", – сказала Хейнс, предупредив, что позиции российского лидера по-прежнему устойчивы.