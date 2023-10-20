Разведка США: Москва подрывает доверие к демократическим выборам

В США опубликованы оценки американской разведки, согласно которым Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва доверия общественности к демократическим выборам во всем мире, сообщает "Голос Америки".

"Из имеющейся у нас информации следует, что российские правительственные чиновники, включая Кремль, видят ценность в подобных операциях по оказанию влияния и считают их эффективными", излагает агентство Reuters опубликованный разведслужбами США документ.

К активизации операций по оказанию влияния на выборы Россию подтолкнули ее успехи в распространении дезинформации о выборах в США в 2020 году, сообщил журналистам анонимный источник в Госдепартаменте.

По его словам, выводы американской разведки были направлены Госдепартаментом в более чем 100 посольств США в Америке, Европе, Азии и Африке.

Вашингтон рекомендует странам, с которыми имеет дипломатические отношеня, принять меры для смягчения эффекта вмешательства России в выборы. Среди таких мер - санкции, обмен информацией, выдворение российских шпионов.

Скоординированные российские операции в 2020–2022 годах были направлены на "подрыв доверия общественности по меньшей мере к 11 выборам в девяти демократических странах, включая США", говорится в документе. При этом не уточняется о каких странах идёт речь.

Российские государственные СМИ открыто утверждали, что голосование будет недемократичным, и "усиливали ложные утверждения о фальсификациях" накануне многочисленных выборов в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и Южной Америке в 2020-2021 годах, говорится в документе.