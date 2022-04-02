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Разведка США передала Украине планы российского наступления на Киев

Уильям Бернс

Разведка США передала руководству Украины планы российской операции по наступлению на Киев, что, возможно, сыграло ключевую роль для его отражения в первые дни после февральского российского вторжения. Об этом пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal в большом материале, посвящённом российской подготовке к вторжению в Украину и попыткам США предотвратить его - и одновременно помочь Украине подготовиться к нападению.

Как утверждает американское издание, директор ЦРУ Уильям Бёрнс в середине января тайно посетил Киев, встретился с Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах российских военных. Тогда, как утверждается, разведка США уже знала о том, что главный удар будет нанесён с территории Беларуси через чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах занять аэропорт в Гостомеле под Киевом и использовать его как плацарм.

Аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения, 24 февраля, путём высадки десанта с вертолётов, а российские войска начали наступление на Киев с севера. Однако украинские военные успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили российскую армию в Киев. Фронт стабилизировался.

Несколько дней назад российские войска начали выходить с территории Киевской области. 2 апреля Минобороны Украины объявило о полном освобождении территории области. В ряде её населённых пунктов большие разрушения и жертвы. В городе Буча, который более месяца занимали российские военные, журналисты видели десятки тел погибших мирных жителей. Многие из них, как утверждается, подорвались на минах. Есть и кадры с убитыми выстрелом в голову со связанными руками. Пока нет официальных данных о числе жертв.

  • В статье Wall Street Journal высказывается предположение, что президент России Владимир Путин ставил целью подчинение Украины на протяжении всего своего правления - 20 лет. В ноябре прошлого года подготовка вторжения вошла в завершающую фазу, и тогда же Соединённые Штаты начали предупреждать Москву о последствиях в виде жёстких санкций - сначала за закрытыми дверями, в ходе визита в ноябре в Россию того же Бёрнса (как утверждается, Путин тогда сказал ему, что Украина "не настоящая страна"), а затем и публично. В статье также говорится о том, как США обсуждали подготовку к возможной войне в Украине с западными союзниками. По информации журналистов, далеко не все союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.

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