Разведка США передала Украине планы российского наступления на Киев

Разведка США передала руководству Украины планы российской операции по наступлению на Киев, что, возможно, сыграло ключевую роль для его отражения в первые дни после февральского российского вторжения. Об этом пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal в большом материале, посвящённом российской подготовке к вторжению в Украину и попыткам США предотвратить его - и одновременно помочь Украине подготовиться к нападению.
Как утверждает американское издание, директор ЦРУ Уильям Бёрнс в середине января тайно посетил Киев, встретился с Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах российских военных. Тогда, как утверждается, разведка США уже знала о том, что главный удар будет нанесён с территории Беларуси через чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах занять аэропорт в Гостомеле под Киевом и использовать его как плацарм.
Аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения, 24 февраля, путём высадки десанта с вертолётов, а российские войска начали наступление на Киев с севера. Однако украинские военные успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили российскую армию в Киев. Фронт стабилизировался.
Несколько дней назад российские войска начали выходить с территории Киевской области. 2 апреля Минобороны Украины объявило о полном освобождении территории области. В ряде её населённых пунктов большие разрушения и жертвы. В городе Буча, который более месяца занимали российские военные, журналисты видели десятки тел погибших мирных жителей. Многие из них, как утверждается, подорвались на минах. Есть и кадры с убитыми выстрелом в голову со связанными руками. Пока нет официальных данных о числе жертв.
- В статье Wall Street Journal высказывается предположение, что президент России Владимир Путин ставил целью подчинение Украины на протяжении всего своего правления - 20 лет. В ноябре прошлого года подготовка вторжения вошла в завершающую фазу, и тогда же Соединённые Штаты начали предупреждать Москву о последствиях в виде жёстких санкций - сначала за закрытыми дверями, в ходе визита в ноябре в Россию того же Бёрнса (как утверждается, Путин тогда сказал ему, что Украина "не настоящая страна"), а затем и публично. В статье также говорится о том, как США обсуждали подготовку к возможной войне в Украине с западными союзниками. По информации журналистов, далеко не все союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.
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