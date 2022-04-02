Разведка США передала Украине планы российского наступления на Киев

Разведка США передала руководству Украины планы российской операции по наступлению на Киев, что, возможно, сыграло ключевую роль для его отражения в первые дни после февральского российского вторжения. Об этом пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal в большом материале, посвящённом российской подготовке к вторжению в Украину и попыткам США предотвратить его - и одновременно помочь Украине подготовиться к нападению.

Как утверждает американское издание, директор ЦРУ Уильям Бёрнс в середине января тайно посетил Киев, встретился с Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах российских военных. Тогда, как утверждается, разведка США уже знала о том, что главный удар будет нанесён с территории Беларуси через чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах занять аэропорт в Гостомеле под Киевом и использовать его как плацарм.

Аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения, 24 февраля, путём высадки десанта с вертолётов, а российские войска начали наступление на Киев с севера. Однако украинские военные успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили российскую армию в Киев. Фронт стабилизировался.

Несколько дней назад российские войска начали выходить с территории Киевской области. 2 апреля Минобороны Украины объявило о полном освобождении территории области. В ряде её населённых пунктов большие разрушения и жертвы. В городе Буча, который более месяца занимали российские военные, журналисты видели десятки тел погибших мирных жителей. Многие из них, как утверждается, подорвались на минах. Есть и кадры с убитыми выстрелом в голову со связанными руками. Пока нет официальных данных о числе жертв.