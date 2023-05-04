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Разведка США считает, что Россия вряд ли применит ядерное оружие

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс

"Россия вряд ли применит ядерное оружие, несмотря на угрозы, звучавшие в прошлом из Кремля, а также тяжелые потери, которые несут российские войска на территории Украины. Это очень маловероятно". С таким заявлением выступила в четверг директор Национальной разведки Эврил Хейнс на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

Американские официальные лица в течение нескольких месяцев заявляли, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но подчеркивали, что сохраняют бдительность, отмечает "Голос Америки".

В феврале президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-3, последнем оставшемся договоре о ядерных вооружениях между США и Россией. Договор ограничивает число стратегических боеголовок, которые может разместить каждая сторона.

В феврале Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-3, последнем оставшемся договоре о ядерных вооружениях между США и Россией. Договор ограничивает число стратегических боеголовок, которые может разместить каждая сторона.

Замгоссекретаря Венди Шерман отметила, что заявление Путина от 25 марта о том, что Россия готовится разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, является его попыткой использовать эту угрозу "контролируемым образом".

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