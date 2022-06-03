Разведка США узнала о лечении Путина от рака в апреле

Президент России Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака в поздней стадии. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на трёх анонимных высокопоставленных источников. В документе также говорится, что политик пережил покушение в марте.

По данным издания, в конце апреля и до середины мая у американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьезно болен и, возможно, умирает. Возможно, изоляция от коронавируса просто скрывала его состояние, уверены в разведке.

В начале апреля издание "Проект" сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно свершать перелёты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста.

В конце мае о возможном покушении на Путина заявил в интервью "Украинской правде" начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Утверждалось, что оно произошло "примерно два месяца назад", то есть, примерно в то же время, как говорится в отчёте американской разведки. Буданов назвал попытку убийства "совершенно неудачной".

Кремль состояние здоровье президента обычно предметно не комментирует. Однако отвечая на публикацию "Проекта", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал материал "выдумкой" и заявил, что президент не болен.