Разведка Украины заявила о поражении истребителей под Липецком

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило о поражении двух российских истребителей – Су-30 и Су-27 – на аэродроме под Липецком в ночь с 20 на 21 декабря.

По данным украинской разведки, оба военных самолета выведены из строя. Примерная стоимость двух истребителей, которые Россия использовала в войне против Украины, как утверждается, может доходить до 100 млн долларов.

"Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке", – говорится в сообщении.

В ГУР утверждают, что планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели. Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых "позволили незаметно проникнуть на военный объект" и поразить самолёты "прямо в защитном авиационном ангаре", а затем "беспрепятственно покинуть аэродром". Кто именно проник в ангар и другие подробности спецоперации, не уточняются.

Независимого подтверждения сообщению ГУР нет.

В России информацию украинской разведки пока не комментировали.

Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ
Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ

Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ

и снова "взяла" Купянск

