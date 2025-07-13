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Разведка Южной Кореи: КНДР могла поставить России 12 млн снарядов

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын

Северная Корея продолжает поставлять России артиллерийские снаряды, всего Пхеньян мог передать 12 миллионов снарядов калибра 152 мм. Об этом пишет агентство "Ренхап" со ссылкой на доклад разведки Южной Кореи.

Согласно данным разведки, на данный момент КНДР передала России около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами. "Если рассчитывать по 152-мм снарядам, то (количество поставленных снарядов) предположительно превысило 12 миллионов", – заявили в разведке.

"Ренхап" отмечает, что с октября 2024 года Пхеньян отправил в Россию около 13 тысяч военных. Ранее южнокорейская разведка сообщала, что в июле или августе Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска.

  • В прошлом году Россия и Северная Корея заключили договор о партнёрстве, в котором есть пункт о взаимной военной помощи. С осени прошлого года южнокорейская разведка и спецслужбы стран Запада сообщали о прибытии в Россию северокорейских военных, которые впоследствии приняли участие в боях против украинских войск. Сообщалось о понесённых ими существенных потерях.
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