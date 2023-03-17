"Развесистая репа". Блогеры о встрече Путина с предпринимателями

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент заверил бизнесменов, что с российской экономикой все в порядке - вот и репа уродилась так хорошо, что европейцы скоро начнут выстраиваться за ней в очередь. Этот фрагмент президентского выступления быстро превратился в сетевой мем.

Андрей Мальгин

"Репа хороший продукт" - сообщил руководителям российского бизнеса на съезде РСПП В.Путин. Следим за полетом мысли:

"Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше четырёх процентов... Для сравнения, конечно, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить и наших партнёров пытаются в этом убедить... Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу – репа хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придётся ехать, потому что уровень урожая у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе. Правда, это, допустим, не их вина – это условия погодные такие, засуха и так далее, но тем не менее и без наших удобрений сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя. В любом случае вспоминается русская пословица: «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь». Похоже, это самое и происходит"

Николай Травкин

… А особенно понравилась ребяткам сказка про репку, которую рассказал им дедушка.

Жители западных стран на всякий случай проверили, как у них в магазинах с репой.

Мария Филимор-Слоним

Что-то я действительно не вижу репу в английских магазинах. Хотя нет, есть turnip. Так что всё ок. Так и передайте.

Борис Фел

Среди множества чудовищных и больных фантазий, которыми делится хозяин Кремля, репа заняла особое место. Она показывает, что в извращенном мире живет не только сам российский лидер, который борется с фантомами, но и его ближнее окружение. Репа не могла попасть в текст, обращенный к бизнесменам, лично от оратора, как, к примеру, «крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века», «агрессия НАТО» и «укрофашисты». Репа - это явный продукт импорта в мозг Путина.

Репа по-немецки - Rübe.

Далеко не в каждом продвинутом мишленовском ресторане, ориентированном на локальные полезные продукты, найдешь репу. По сегодняшней шкале ценностей это дорогой и редкий продукт. Вот в пригороде Берлина Тельтове есть даже общество тельтовской репки. Но чтоб ее «достать», придется потрудиться.

Дело в том, что репа - сестра свеклы- и в Германии, как и в Европе, в людскую еду уже лет 200-250 она идет исключительно в переработанном виде.

Да и культивируют ее в Германии на микроплощадях, меньше 5000 га на всю страну…

В России же репа была основным источником калорий в допетровскую эпоху. Петр Первый выкорчевал ее из рациона, заменив гораздо более урожайным и калорийным картофелем.

И пару веков репа оставалась в основном фольклорным героем. Пока не понадобилась на передовой путинской войны.

Но кто- то же вписал репу в путинский спич! И кто- то утвердил ее там! Некто из кремлевского круга хочет, ухватившись за репку, выставить «дедку» в качестве посмешища?

Россияне отметили, что они тоже нечасто видят репу в магазинах, хотя адепты здорового питания, вероятно, были бы ей рады.

Павел Пряников

Раньше репа была главным овощем на Руси (даже капуста шла №2 – потому что она была листовая, привычный нам кочанный вид начала приобретать только с XVII века; из такой листовой капусты как раз получались те самые «серые щи»).

Но потихоньку народ возвращается к крестоцветным корнеплодам, в т.ч. из-за роста качества жизни – когда хочется разнообразия продуктов, а также из-за ЗОЖ (люди устали от тяжёлых углеводистых гарниров).

Владимир Серебровский

(Позвонил в любимый магазин — так и есть: репу не завезли и неизвестно.

С утра отопление в очередной раз лопнуло, репа кончилась — вокруг меня сплошная европа, никакого шенгена не требуется.)

Если Запад и побежит к кому-то за репой, скорее всего это будет не Путин, уточняют блогеры.

Кирилл Шулика

Мировой лидер по выращиванию репы - Китай, 44% рынка, следом идут Узбекистан с 7%, США с 3,86 и только потом Россия с 3,34% рынка.

Но! Украину мы героически обходим.

Это для справки.

В сказке про репку можно увидеть и намек.

Некоторые комментаторы уверены, что президент просто бредит.

Альфред Кох

Он, вообще, нормальный? Кто-нибудь может мне объяснить смысл вот этой его фразы: «Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа — хороший продукт, но и за репой тоже нужно будет к нам ехать»?

Вот как перед истинным Богом клянусь: не предлагал мне Шольц перейти с помидоров и салата на репу. Репа… Это он, наверное, говорит о “Rübe”? Я сегодня специально пошел в наш деревенский супермаркет EDEKA. Вдруг, действительно пропали помидоры и салат? Но нет, лежат. Пять сортов помидоров и два - салата. И репа лежит. Белая, красная и черная. В районе 3 евро за кило. Сколько хочешь. Но берут вяло. Не любят немцы репу. Так, только если вегетарианцы… В нашей же местности народ все больше на свинину с говядиной налегает. Кстати спешу вас успокоить: тоже имеется в продаже. Так что на кошек и крыс (пардон - белок) мы пока не переходим…

Откуда эти дикие фантазии про репу, а? Песков! Что происходит с твоим шефом? Вот сейчас, мне кажется, западные лидеры должны всерьез испугаться. Пока Путин в Украине воюет, им можно делать вид, что они не участники конфликта, а всего лишь помогают Украине. Но “история с репой” все поменяла.

Уже нельзя скрыть, что у Путина не все в порядке с головой. Про “репу” - это уже ни в какие рамки…

Александр Невзоров

Отличная речь! Долгожданная. Наконец-то от деклараций русского диктатора пахнуло уже настоящей шизофренией. Его «песнь о репе», за которой Европа выстроится к нему в очереди до полюсов- это уже полновесная заявка на госпитализацию и серьезные дозы препаратов хлорпромазиновой группы.

Другие подыскивают пассажу про репу рациональное обоснование.

Дмитрий Якушев

Репа вместо газа и нефти

Путин выступил на съезде РСПП. Выступление было выдержано в стиле «жить стало лучше, жить стало веселей». Олигархи с каменными лицами смотрели на Президента, рассказывающего о грандиозных экономических перспективах работы в России. Короче, экономика растет, инфляция падает, перспективы прекрасные. О проблемах жизни в недружественных странах президент сообщил, что там плохо с продуктами. «Запад предлагает своим гражданам вместо помидоров и салата перейти на репу, но даже ее придется покупать в России», - торжественно объявил президент. Таким образом, Россия хоть и про**ала рынки газа и нефти, но у нас есть ещё репа, с помощью которой мы сможем взять Европу за горло костлявой рукой голода. Как говорится, хорошо смеётся последний.

Русская кухня: история

Не вызывает сомнений, в связи с чем появилась эта тема в воспаленном мозгу. Вот газом шантажировали – который год Европа замерзает, никак не вымерзнет. Кончилось, правда тем, что Газпром из этой Европы вышибли почти полностью.



Теперь, значит, будет удобрениями своими шантажировать. Типа «костлявая рука голода» сжалась на горле европейцев. Ну-ну.



В общем, смех смехом, но рациональное зерно здесь есть. На месте производителей репы в России я бы не терял момента. Долго весь этот цирк не продлится. Но под шумок можно славно от казны обогатиться. Вырастить, к примеру, гигантскую репу с буквой Zю на срезе. Это ж какой шабаш можно устроить!

Екатерина Винокурова

Разобралась с историей про репу и помидоры из выступления сами знаете кого.

Там действительно забавная путаница перевода и контекста и виноваты действительно спичрайтеры, так как вышло не очень круто.

Итак, для начала. Есть разные виды репы. Есть наша с вами, русская репа и есть английская репа, которую у нас принято называть "турнепс". Но на английском обе репы будут turnip, хотя на латыни названия разные. Но важно, что эти два вида корнеплодов немного отличаются друг от друга и по виду, и по вкусу, а главное - по локальности.

А далее произошло вот что. На Reuters вышел текст, что английский министр по делам окружающей среды и продовольствия Тереза Коффей прокомментировала введение крупными торговыми сетями лимита на продажу в одни руки южноафриканских томатов и салата, там неурожай.

Министр на это сказала, что это может стать поводом больше есть локальных и сезонных продуктов - например, турнепса (который действительно для англичан такой же локальный и сезонный, как у нас - наша русская репа). Но опять же, это не значит, что англичане начнут покупать репу у нас, потому что, как уже было сказано, это - другой вид корнеплода).

В общем, смешная история)

Шуток и прибауток в выступлении Путина в этот раз было много.

Сергей Марков

Путин на встрече с бизнесом, с РСПП много шутил. Путин доволен как экономика России выдержала удар тотальных санкций. В этом году будет даже рост экономики. Все в мире очень удивлены, что экономика России оказалась настолько сильной. Бизнесмены выстояли под ударами санкций и ждут крупных заказов от государства в области ВПК и технологий, замещающих западные. Вот поэтому Путин весело шутил. И поэтому миллиардеры весело смеялись. Выжили.

Натужными шутками президент прикрывает неприглядную реальность, уверены многие комментаторы.

Василий Аленин

То ли совсем чувство реальности потерял. То ли снова издевается над "бизнесюками"...

Но правда в том, что "репку" ту, как и всю российскую экономику, уже и всем РСПП вместе не вытянуть. Особенно с учетом попрятавшихся и отъехавших за кордон от деда бабок, внучек, жучек и даже мышек.

Да и западный обыватель уже дал понять, что ради того, чтобы Путин убрался из Украины, готов обойтись не то что без репы, но и без российского газа, на котором ее готовят.

Анатолий Несмиян

На встрече с РСПП сегодня Путин назвал «уникальной» ситуацию с уходом из страны иностранных компаний и предложил воспользоваться этим благоприятным моментом.



Тот случай, когда нужду выдают за добродетель. В реальности даже во времена СССР иностранные компании были представлены в отечественной экономике, и более того - в значительной мере именно взаимодействие с ними помогло Советской России создать задел для мощной индустрии. Было бы весьма интересно посмотреть, как партия большевиков призвала бы пользоваться благоприятным моментом в отсутствие иностранных компаний. Как бы тогда без шведской СКС строились советские подшипниковые заводы, без Форда - Горьковский автозавод и так далее.



Но перед Путиным не стоит цель строительства экономики. Перед ним стояла и стоит цель распродажи природных богатств, поэтому он сложившуюся ситуацию ничуть не считает негативной. Возможно, что понятия о хорошем и плохом у него и у страны расходятся кардинально.



В любом случае не ясно, как именно разрушенная им экономика страны будет воссоздаваться в условиях тотальной закрытости, причем закрытость здесь обоюдная - и «оттуда», и «отсюда». Стратегия чуда во весь рост - вдруг чудо произойдет и всё вот это как-нибудь само собой образуется.



Логично было бы ожидать от президента страны оценки текущего положения дел и хотя бы рамочного проекта развития страны в сложившихся условиях. Но он предпочел в очередной раз сообщить, что у нас всё прекрасно, а у них - инфляция. Поэтому никаких проблем нет, а все мелкие неурядицы носят сугубо технический характер.



Неудивительно, что крупный бизнес вышел из этой богадельни с невеселыми лицами. Перспективы, прямо скажем, так себе, когда страной управляет человек в полном неадеквате.

Константин Калачев

Вчерашний съезд РСПП показал, что власти де-факто отказались от предоставления бизнесу альтернатив — инвестировать «сверхдоходы» в экономику или пополнять ими бюджет. — пишет «Ъ»

В чем заключаются сейчас две основные проблемы российской экономики?

Во-первых, санкции.

Во-вторых, дефицитный бюджет, дыра в котором дальше будет только расти.

На этом фоне у правительства остается три варианта «латания дыр».

Во-первых, управляемая девальвация рубля, что позволит хотя бы частично сбалансировать бюджет.

Во-вторых, внутренние заимствования.

В-третьих, «добровольные взносы» предпринимателей.

Первое может подорвать доверие населения к рублю.

Второе трудоёмко, проблематично, требует времени.

Третье даст разовый эффект, если только не войдет в дальнейшем в традицию.

Что же касается инвестирования, то власть небезосновательно считает, что вместо инвестирования сверхдоходов в нынешних условиях крупный бизнес предпочтет их увести и спрятать.

Уверенности в будущем нет ни у кого.

Перешли к экономике латания дыр.

Чтобы государство могло залатать бюджетные дыры, бизнесу придется с ним щедро делиться, но на встрече с РСПП Путин об этом упоминать не стал.

Кирилл Шулика

Напомню, что президент должен приносить только хорошие новости, в том числе и бизнесу. Остальные новости пусть приносят Белоусов, Силуанов и т.д. Вот если бы взнос отменили, отказались бы от идеи, Путин бы об этом сказал в самом начале. [...]

Вообще сейчас случилось то, чего Кремль добивался долгие годы. Российскому бизнесу стало некуда деваться, люки подводной лодки задраены. Поэтому и взносы, и все, что хочешь. Ибо санкции с тебя снимут только в случае смерти. А все разговоры про то, что надо загладить вину взносами Украине, это как раз приблизит снятие санкций в случае смерти. Вот уж кто это лучше всех понимает, так это бизнес.

Поэтому санкции укрепили единство, так сказать, власти и бизнеса. По сути, теперь там, мы видим это в дискуссии по взносам, отношения начинают строиться, как между начальником и подчиненными.

С теми, кто делиться не хочет, разговор у государства нынче короткий.

Олег Пшеничный

Долго думали, как же поддержать предпринимателей в "этой непростой ситуации". Для начала решили провести обыски, аресты имущества и конфискации в пользу минобороны.

Накануне съезда из правления РСПП вышли 15 топ-менеджеров и миллиардеров, в том числе владелец Crocus Group Араз Агаларов, совладелец USM Алишер Усманов и бывший вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Причина - санкции и отставка с руководящих постов в компаниях: олигархи формально больше не имеют отношения к бизнесу и не хотят публичности, пишет РБК. В блогах выражаются проще: Путин стал слишком токсичным.

Анатолий Несмиян

В связи с очередным собранием Российского совета промышленников и предпринимателей с Путиным из РСПП выходят сразу 15 российских миллиардеров. Причина известна - любая встреча с Путиным на любом мероприятии теперь приводит к включению в санкционные списки. Токсичность российского президента такова, что эти люди готовы рискнуть возможными репрессиями против них здесь, но не подставиться под санкции там.

Илья Пономарев

Встреча путина с большим бизнесом отчетливо показала "исходящие" тренды. 15 крупных бизнесменов вышли из организации, только бы не встречаться с кремлевским душнилой. Раньше за встречи с путиным доплачивали, а теперь его токсичность настолько велика, что доплачивают за обратное.

Александр Баунов

Александр Шохин начинает ответное слово после выступления Владимира Путина на съезде РСПП: «Безусловно для нас очень важно общение с министрами, с членами правительства, с представителями Госсовета, но особую для нас составляет — не хочу сказать «радость»….

И, кажется, действительно не хотел сказать.

"Патриоты" порицают бизнесменов за побег с тонущего корабля.

Никита Кричевский

Кстати, на сайте РСПП мы не найдем ответы, из кого состоит правление и сколько всего членов правления. Есть только 71-летний мистер Шохин.

Реальными причинами выхода из правления (если это не отставка) видятся такие.

1. Нежелание т.н. «олигархов» светиться рядом с Путиным.

2. Несогласие с «добровольным взносом» в бюджет.

3. Надежда, что Запад со временем их «простит».

В связи с этим вопрос: что будут делать «олигархи», если и когда Россия победит? Или они понимают, что доверия к ним после завтрашнего демарша будет ноль?

Не менее знаковым оказался список тех, кто на встречу пришел.

Фарида Рустамова

Встреча Путина с бизнесом спустя год войны. Кто из бизнесменов решился прийти на токсичную встречу, подобная которой год назад стала причиной введения беспрецедентных санкций?



Мордашов, Потанин, Вексельберг, Дерипаска, Гуцериев, Герман Хан (с него недавно просили снять санкции российские оппозиционеры и другие деятели), Зюзин, Мельниченко (тоже активно пытается выйти из-под санкций). Это только те, кого я разглядела в трансляции.



Путин их хвалит: говорит, что они оказались умнее уехавших.

Присутствие на встрече Германа Хана стало поводом для множества комментариев с критикой в адрес оппозиционеров, подписавших письмо за вывод из-под санкций руководителей Альфа-груп.

Наталья Геворкян

Герман Хан был сегодня на встрече РСПП с Путиным. Это все, что вы хотели знать и боялись спросить относительно хороших олигархов, с которых просят снять санкции

Илья Заславский

Три подсанкционных кремлигарха Герман Хан, Виктор Вексельберг и Андрей Бокарев сегодня на встрече с Путиным. Хан друг и партнер Сечина, человек плотно общающийся с ФСБ. В ТНК-БП это он и его люди выгоняли не нравившихся им из РФ, например, американскую вице-президентку по окружающей среде за то, что слишком много занималась окружающей средой. По сообщениям викиликс Хан бросался в подчиненных пепельницами, ходил на бизнес встречи с золотым пистолетом и проститутками, а его гидом по жизни является фильм «Крестный отец». Имеет наградной пистолет от Януковича. Его зять осужден за дачу ложных показаний ФБР после того, как помогал Януковичу и Манафорту в их грязных делах в Украине. И это лишь поверхностный список, характеризующий его. Вот за такого в том числе подписались Ашурков, Волков, Синдеева, Кричевская, Пархоменко, Иноземцев, Парфенов, Гозман.

UPD: Яшин выступал только за снятие с Фридмана. Но поступил он очень недальновидно, так как его подпись, уверен, попытаются использовать для снятия всех 4 кремлигархов Альфы.

За кого именно подписал и что Муратов, не знаю, но, скорее всего подписал не только за Фридмана. В любом случае его поддержка тоже огромная ошибка, которая будет использоваться для всей Альфы.

Михаил Ходорковский

Вот поэтому сначала размежевание с режимом и лишь потом шаги навстречу...