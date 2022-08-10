РБК: авиагруппа "Волга-Днепр" сократит почти всех пилотов Boeing

Крупнейшая грузовая авиагруппа в России "Волга-Днепр" из-за санкций сократит более 200 пилотов в своих дочерних авиакомпаниях AirBridgeCargo и "Атран", которые летали на самолетах "Боинг". Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к компании.

Собеседник издания рассказал, что в конце июля пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. Отмечается, что несколько экипажей решили сохранить на случай, если министерство транспорта России разрешит авиагруппе вернуть самолеты иностранным лизинговым компаниям. В начале июля стало известно, что "Волга-Днепр" хочет вернуть 14 из 16 грузовых "Боинг 747", которые находятся в московском аэропорту Шереметьево.

В компании заявили, что оптимизация численности персонала является "вынужденной мерой". При этом авиагруппа не раскрывает общее количество пилотов, которые работали в дочерних компаниях. По словам источника, на начало 2022 года в AirBridgeCargo числилось более 300 пилотов, а в "Атран" — более 110.

Для сохранения бизнеса AirBridgeCargo и "Атран" рассматриваются российские Ил-76 и Ил-96, рассказали источники в компании.



В середине марта пресс-служба "Волги-Днепр" сообщила, что AirBridgeCargo и "Атран", которые летают только на иностранных самолётах, приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.

Также на работу авиагруппы повлияли санкции ЕС: запрет на продажу запчастей и запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Европу.

Кроме того, самолеты Boeing группы "Волга-Днепр" попали в санкционный список США, а Великобритания наложила персональные санкции на её основного владельца Алексея Исайкина.



Для спасения бизнеса менеджмент хотел создать в СНГ или на Ближнем Востоке новое предприятие, куда рассчитывал передать часть самолетов и перевести персонал. Среди вариантов рассматривалась возможность сотрудничества с группой Etihad из ОАЭ . "Но из этой идеи ничего не вышло, юристы [Etihad] долго изучали этот вопрос и в результате отказались от совместного проекта", — сказал собеседник РБК.



Бизнес группы "Волга-Днепр" был направлен на глобальный рынок грузоперевозок. Но с начала войны в Украине деятельность компании резко сократилась. По данным Росавиации, группа занимала половину российского рынка авиационных грузоперевозок в январе-феврале 2022 года. Тогда авиакомпании группы суммарно перевезли почти 102 тысячи тонн грузов. На середину февраля в парке группы было 11 российских самолетов и 27 "Боингов". С марта Росавиация не публикует статистические данные.