РБК: главу объединения частных детективов подозревают в госизмене

Президента некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрея Матушкина арестовали по делу о госизмене, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, суд арестовал Матушкина еще в сентябре – он находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Матушкин собирал и передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Его также подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой – речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Другие детали дела неизвестны.

Частный детектив Михаил Локтионов рассказал РБК, что по делу проходили еще два члена объединения, одного из них позже отпустили. По словам Локтионова, в объединени "мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив".