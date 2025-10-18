Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

РБК: главу объединения частных детективов подозревают в госизмене

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Президента некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрея Матушкина арестовали по делу о госизмене, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, суд арестовал Матушкина еще в сентябре – он находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Матушкин собирал и передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Его также подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой – речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Другие детали дела неизвестны.

Частный детектив Михаил Локтионов рассказал РБК, что по делу проходили еще два члена объединения, одного из них позже отпустили. По словам Локтионова, в объединени "мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив".

  • Число дел, возбуждаемых по статье о госизмене, особенно быстро начало расти после начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Суды обычно рассматривают такие дела в закрытом режиме.
  • В 2025 году российские суды в среднем выносят более пяти приговоров в день по статьям, связанным с терроризмом. Это исторический максимум за всю постсоветскую историю России.
Юристы о "скрытой мобилизации"
Embed
Юристы о "скрытой мобилизации"

No media source currently available

0:00 0:19:43 0:00

Юристы о "скрытой мобилизации"

Призыв резервистов в мирное время


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG