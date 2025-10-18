РБК: главу объединения частных детективов подозревают в госизмене

Президента некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрея Матушкина арестовали по делу о госизмене, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, суд арестовал Матушкина еще в сентябре – он находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга.
По версии следствия, Матушкин собирал и передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Его также подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой – речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Другие детали дела неизвестны.
Частный детектив Михаил Локтионов рассказал РБК, что по делу проходили еще два члена объединения, одного из них позже отпустили. По словам Локтионова, в объединени "мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив".
- Число дел, возбуждаемых по статье о госизмене, особенно быстро начало расти после начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Суды обычно рассматривают такие дела в закрытом режиме.
- В 2025 году российские суды в среднем выносят более пяти приговоров в день по статьям, связанным с терроризмом. Это исторический максимум за всю постсоветскую историю России.