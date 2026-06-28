РБК: гражданам "недружественных" стран стали блокировать счета в РФ

Граждане так называемых "недружественных" стран, не имеющие статус резидента в России, начали сталкиваться с блокировкой средств на российских банковских счетах и депозитах. Заморозкам подверглись даже небольшие суммы. Об этом РБК пишет со ссылкой на нескольких клиентов Сбера, ВТБ, Альфа-Банка и Т-банка.

По данным издания, с проблемой столкнулись в том числе обладатели "визы талантов" для высококвалифицированных специалистов, переехавшие из западных стран этнические русские, а также иностранные граждане, эмигрировавшие в Россию в поисках "традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Службы поддержки банков сообщают иностранцам, что ограничения были введены из-за указа президента России Владимира Путина от 1 июня 2026 года. Согласно этому документу, введенные весной 2022 года "контрсанкционные" меры в отношении кредиторов из "недружественных" стран теперь будут распространяться и на их банковские вклады.

В марте 2022 года Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". В нем устанавливался порядок выплат по кредитам, займам, ценным бумагам и другим денежным обязательствам перед нерезидентами-кредиторами из "недружественных" государств.

"Недружественная" страна – это государство или территория, включённая российскими властями в специальный перечень из-за действий, признанных Москвой враждебными или ограничительными по отношению к России.

В российский список "недружественных" стран входят в частности, США, Великобритания, все государства ЕС, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и другие. В общей сложности в перечне около 50 стран, включая 27 стран Евросоюза.