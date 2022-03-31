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РБК отправляет часть сотрудников в отпуск на фоне давления властей

Редакция РБК отправляет в двухнедельный отпуск всех сотрудников , за исключением отдела новостей. Об этом сообщают "Медуза"и "Агентство" со ссылкой на источники в редакции.

Собеседники изданий рассказали, что отпуск начнется в понедельник, 4 апреля. По словам одного из источников, сотрудникам сохранят зарплату на этот период. Сотрудники редакции отметили, что на РБК давят сверху, вероятно, в связи с новым законом о "фейках" в ходе так называемой "спецоперации" в Украине. Редакция получила уведомление от Роскомнадзора, ожидает второго. Два уведомления дадут властям право лишить СМИ лицензии.

Один из источников рассказал, что социальные заметки вызывают "острую реакцию" властей, предположительно – в администрации президента. Сотрудник полагает, что отпуск продлится дольше, чем две недели.

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил "Агентству", что предложил уйти в отпуск части сотрудников. Он отметил, что основной трафик сайта связан с событиями в Украине, поэтому журналистам, которые занимаются другими темами, предложили взять отпуск. Главный редактор РБК уточнил, что "никого в принудительные или вынужденные отпуска не отправлял".

  • С начала так называемой "специальной операции" российских войск на территории Украины 24 февраля в России закрылись или приостановили работу несколько крупных СМИ: телеканал "Дождь", "Эхо Москвы", "Новая газета". Сайты нескольких независимых СМИ заблокированы по решению Роскомнадзора.
  • 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
  • Поправки также коснулись Кодекса об административных правонарушениях, в который ввели статью "О публичных призывах, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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