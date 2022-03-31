РБК отправляет часть сотрудников в отпуск на фоне давления властей

Редакция РБК отправляет в двухнедельный отпуск всех сотрудников , за исключением отдела новостей. Об этом сообщают "Медуза"и "Агентство" со ссылкой на источники в редакции.

Собеседники изданий рассказали, что отпуск начнется в понедельник, 4 апреля. По словам одного из источников, сотрудникам сохранят зарплату на этот период. Сотрудники редакции отметили, что на РБК давят сверху, вероятно, в связи с новым законом о "фейках" в ходе так называемой "спецоперации" в Украине. Редакция получила уведомление от Роскомнадзора, ожидает второго. Два уведомления дадут властям право лишить СМИ лицензии.

Один из источников рассказал, что социальные заметки вызывают "острую реакцию" властей, предположительно – в администрации президента. Сотрудник полагает, что отпуск продлится дольше, чем две недели.

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил "Агентству", что предложил уйти в отпуск части сотрудников. Он отметил, что основной трафик сайта связан с событиями в Украине, поэтому журналистам, которые занимаются другими темами, предложили взять отпуск. Главный редактор РБК уточнил, что "никого в принудительные или вынужденные отпуска не отправлял".