РБК: полпредом президента в Сибири может стать "куратор" дела Дмитриева

Должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе может занять помощник Владимира Путина Анатолий Серышев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

Серышев до 2016 года работал в ФСБ, в том числе главой карельского управления ведомства. После этого два года занимал пост заместителя директора Федеральной таможенной службы. В 2018 году он был назначен на должность помощника президента России. В Кремле Серышев курирует кадровые назначения на должности в силовых структурах.

В феврале издание "Проект" (признано в России нежелательной организацией) писало, что Анатолий Серышев был заинтересован в преследовании карельского историка Юрия Дмитриева и, с высокой долей вероятности, "курировал" ход уголовного дела.

По данным издания, в число задач Серышева, как руководителя карельского управления ФСБ, входила зачистка региона от оппозиции. Юрий Дмитриев выступал с резкой критикой российской власти и особенно её политики в отношении Украины. Историк публично осуждал Владимира Путина за аннексию Крыма и российское присутствие в Донбассе.

Кроме того, в ноябре 2016 года правозащитный центр "Мемориал" (признан в России иностранным агентом), главой карельского отделения которого был Юрий Дмитриев, опубликовал список кадровых сотрудников НКВД, непосредственно принимавших участие в сталинских репрессиях. В этом списке значился предполагаемый родственник Анатолия Серышева - Василий Серышев. Издание не исключает, что у помощника Путина могли быть "личные счёты" к Дмитриеву.

В 2019 году Серышев стал членом президентской комиссии по рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, и ровно после этого Юрия Дмитриева, к тому времени оправданного, начали преследовать в судебном порядке по второму кругу, отмечает "Проект".

Историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев – составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940 годов в Карелии.

Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году, его обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Историк вину отрицал. Суд Дмитриева оправдал, однако в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия. В июле прошлого года суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. В сентябре Верховный суд Карелии ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима.