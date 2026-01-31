РБК: разработчика бункера "Куб-М" обвинили в получении взятки

Главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова и заместителя начальника института Игоря Сосунова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сосунова, а Посохова отправил под домашний арест. Детали дела пока неизвестны.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) занимается научными разработками в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций ЧС. Как отмечает РБК, центр совершенствования защитных мероприятий является разработчиком бункера "Куб-М", серийное производство которого было начато осенью 2024 года.