Управление Следственного комитета по Москве проводит проверку на предмет размещения призывов к террористической деятельности в телеграм-канале Nexta Live. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, с 12 по 16 марта прошлого года в телеграм-канале появилось сообщение, которое следователи расценили как призыв к террористической деятельности. Следствие считает, что сообщение опубликовал владелец канала. Сотрудники СК также проверяют на причастность к деятельности Nexta Live жителя Москвы Олега Селиверова.

Baza связалась с человеком, в отношении которого проводят проверку. Он утверждает, что не имеет никакого отношения к Nexta Live. "Меня уже вызывали в полицию, задавали эти вопросы. Я им сказал, что я всю жизнь жил в Москве и никак не связан с этим каналом. Об остальном я не готов говорить без адвоката", – передает слова Селиверова Baza.

Редакция телеграм-канала Nexta Live заявила, что в целях безопасности ни один из действующих представителей проекта не посещает Россию. Кроме того, в редакции нет граждан России. "Даже если этот Олег и существует, то, скорее всего, он стал жертвой произвола российских силовиков, которых очень раздражает активная антивоенная позиция канала NEXTA Live и они захотели получить звёздочку, не прилагая лишних усилий", – говорится в сообщении.