Управление Следственного комитета по Москве проводит проверку на предмет размещения призывов к террористической деятельности в телеграм-канале Nexta Live. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, с 12 по 16 марта прошлого года в телеграм-канале появилось сообщение, которое следователи расценили как призыв к террористической деятельности. Следствие считает, что сообщение опубликовал владелец канала. Сотрудники СК также проверяют на причастность к деятельности Nexta Live жителя Москвы Олега Селиверова.
Baza связалась с человеком, в отношении которого проводят проверку. Он утверждает, что не имеет никакого отношения к Nexta Live. "Меня уже вызывали в полицию, задавали эти вопросы. Я им сказал, что я всю жизнь жил в Москве и никак не связан с этим каналом. Об остальном я не готов говорить без адвоката", – передает слова Селиверова Baza.
Редакция телеграм-канала Nexta Live заявила, что в целях безопасности ни один из действующих представителей проекта не посещает Россию. Кроме того, в редакции нет граждан России. "Даже если этот Олег и существует, то, скорее всего, он стал жертвой произвола российских силовиков, которых очень раздражает активная антивоенная позиция канала NEXTA Live и они захотели получить звёздочку, не прилагая лишних усилий", – говорится в сообщении.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Его создатели – Степан Путило и Роман Протасевич – жестко критиковали действия сотрудников полиции и лично Александра Лукашенко по отношению к гражданам. Оба были внесены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, после чего покинули страну.
- Протасевич и его бывшая девушка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией "Системная правозащита". Уголовные дела против него не закрыты. Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался ее помиловать.
- Сейчас NEXTA освещает главным образом войну России против Украины с проукраинских позиций, критикуя при этом и власти Беларуси за поддержку России.
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