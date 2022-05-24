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РБК: Украинских IT-специалистов увольняют из российских компаний

Российские компании начали увольнять или понижать в должности IT-специалистов с украинским гражданством - на фоне российского вторжения в Украину. Об этом сообщает издание РБК. По его данным, увольнения могут происходить по требованию государственных заказчиков или из-за опасения диверсий. О каких компаниях идёт речь, издание не уточняет.

По словам источника РБК на рынке кибербезопасности, сейчас службы внутренней безопасности компаний внимательно следят за сотрудниками, у которых есть украинское гражданство или родственники с таким гражданством. Службы не рекомендуют с ними работать или "берут на карандаш" — особенно, если у сотрудника есть доступ к важным данным или сегментам инфраструктуры бизнеса.

Глава АНО "Информационная культура" Иван Бегтин предположил, что увольнения украинцев могут происходить по негласному требованию государственных заказчиков, с которыми работают организации. Неназванный участник Российского интернет-форума рассказал РБК, что компании увольняют украинских сотрудников, "опасаясь диверсий".

РБК отправил запросы в российские организации с большим штатом IT-специалистов. Яндекс, МТС, Ozon, Сбер и Почта России заверили, что национальность сотрудников на их кадровые решения не влияет. Ряд компаний на запрос не ответили.

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