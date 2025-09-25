РБК: в России гражданский самолёт впервые столкнулся с беспилотником

Самолёт Ан-26 Камчатского авиационного предприятия, выполнявший 2 августа рейс Петропавловск-Камчатский — Тиличики, мог столкнуться с беспилотным аппаратом, сообщили авиаперевозчику в Росавиации.

Экипаж не заметил удара и не фиксировал неисправностей в полёте, но после посадки на несущей конструкции самолета обнаружили повреждения. Сначала их связали со столкновением с птицей, но комиссия Камчатского межрегионального управления Росавиации пришла к выводу, что повреждения могли быть вызваны контактом с неопознанным объектом — вероятнее всего, дроном.

Авиакомпания отметила, что установить владельца беспилотника невозможно. Учитывая высоту полёта — около шести тысяч метров — столкновение могло произойти при взлете или заходе на посадку. Перевозчик подчеркнул, что использование беспилотников вблизи аэропортов запрещено.

По данным источника РБК, это первый задокументированный случай возможного столкновения дрона с гражданским воздушным судном в России.





