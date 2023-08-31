РДК объявил об "успешной атаке" на аэродром в Курской области

Русский добровольческий корпус (РДК), воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на аэродром в Курской области 27 августа.

"Максимально успешная атака", как утверждается в сообщении, была проведена совместно со Службой безопасности Украины (СБУ).

"Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам", - говорится в сообщении РДК.

РДК утверждает, что здание в Курске, куда, по заявлению властей региона, попал беспилотник, было повреждено российской ПВО, "которая прикрывала самолёты". Сколько всего самолётов было повреждено в результате атаки на аэродром, РДК не уточняет.

Ни Минобороны России, ни власти Курской области, ни СБУ не комментировали это заявление Русского добровольческого корпуса.

27 августа Минобороны России сообщало об уничтожении дронов, атаковавших Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Курске. Никто не пострадал.

По данным издания "Агентство", примерно в 300 метрах от места инцидента находятся сразу два военных объекта. Один из них — отдельная бригада радиоэлектронной борьбы. Бригада первой в Западном военном округе получила постоянное тактическое подразделение по борьбе с беспилотниками. Второй — центральная авиационно-техническая база воинской части №1383.

Через несколько часов после этого источник "РБК-Украина" в СБУ сообщил о налёте беспилотников на аэродром в Курской области. Дроны-камикадзе, заявил он, в ночь на 27 августа "отработали по четырём самолетам Су-30 и одному МИГ-29". Как утверждал собеседник издания, также были поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК "Панцирь". Участие Русского добровольческого корпуса в атаке на аэродром источник не упоминал.