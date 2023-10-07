Реакция мирового сообщества после нападения ХАМАС на Израиль

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель с тревогой следит за событиями в Израиле. "Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС", – написал Боррель в твиттере. Дипломат от лица ЕС выразил солидарность с Израилем.

Глава МИД Германии Анналена Бербок осудила нападение на Израиль со стороны сектора Газа и призвала к немедленной остановке насилия в отношении мирных граждан. "Мы полностью солидарны с Израилем", — подчеркнула Бербок.

"Великобритания однозначно осуждает ужасающие атаки ХАМАС на граждан Израиля. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту", - написал в твиттере глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский МИД призвали стороны вооруженного конфликта к сдержанности. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что конфликт может быть урегулирован только политико-дипломатическими средствами.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью израильтян. "Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или её конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира", - написал Зеленский в телеграме.

В свою очередь МИД Саудовской Аравии призвал к немедленному прекращению эскалации между израильтянами и палестинцами. Страна внимательно следит за развитием беспрецедентной ситуации, отмечается в заявлении ведомства.

Тегеран поддержал палестинские группировки, заявил советник верховного лидера Ирана генерал Рахим Сафави.

На официальной странице президента Сирии Башара Асада в фейсбуке опубликован пост в поддержку палестинских группировок.

МИД Катара призвал все стороны прекратить эскалацию конфликта, возложив ответственность за происходящее на Израиль.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право на защиту от "оккупационных войск". Слова Аббаса приводит агентство Reuters.